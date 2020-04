Michael Caine raconte comment Christopher Nolan lui a proposé de jouer dans Batman

Michael Caine est un acteur britannique influent. Le comédien, aujourd'hui âgé de 87 ans, entretient une relation particulière avec Christopher Nolan. Tandis qu'il sera prochainement à l'affiche de « Tenet », il raconte sa première rencontre avec le cinéaste, et comment ce dernier lui a proposé de jouer dans la trilogie Batman.

Michael Caine, c'est plus de 60 ans de carrière dans le cinéma. C'est un Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour L’œuvre de Dieu, La Part du Diable. Et c'est surtout une filmographie très impressionnante. Il apparaît encore régulièrement au cinéma, avec notamment des rôles récurrents dans la filmographie de Christopher Nolan. Il raconte d'ailleurs comment il a rencontré le cinéaste.

« Batman est une des plus grandes choses que j'ai faites dans ma vie »

Sorti en 2005, Batman Begins était l'introduction à la trilogie du Dark knight. Trois films aujourd'hui extrêmement réputés, qui ont notamment donné une belle renommée à Christopher Nolan. Michael Caine a interprété le majordome Alfred Pennyworth durant l’intégralité de la trilogie. Cette expérience est vraiment spéciale pour lui. Il raconte à The Hindu, comment il a rencontré Christopher Nolan :

Il est venu à la porte d'entrée de ma maison de campagne avec un script. Je pouvais le voir à travers la fenêtre, mais je ne le reconnaissais pas. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai su exactement qui il était parce que j'étais un grand fan de ses trois premiers films.

Si aujourd'hui Christopher Nolan est un cinéaste à la réputation internationale, avant Batman Begins, il n'avait mis en scène que trois longs métrages : Following, Memento et Insomnia. Trois énormes claques du cinéma américain. Grâce à son talent et ces trois pépites indépendantes, Warner lui a confié la réalisation de la trilogie Batman. Nolan voulait que Michael Caine joue dans son film et est donc directement allé le rencontrer en personne. Aujourd'hui, Michael Caine est très fier d'avoir participé à cette trilogie culte :

Je lui ai dit : « Je suis trop vieux pour Batman. Voulez-vous que je joue le majordome ? Quels seraient mes dialogues ? Voulez-vous plus de crème dans votre café ? ». J'ai donc fait le film et c'était l'une des plus grandes choses que j'ai jamais faites dans ma vie. »

De toute évidence, l'acteur a beaucoup de respect pour Christopher Nolan. Et ce dernier lui rend bien puisqu'ils ont collaboré ensemble à 7 reprises. La dernière en date est Tenet, qui devrait normalement sortir le 22 juillet prochain.