Michael J. Fox est de retour dans la peau de Marty McFly pour un clip

Le comédien Michael J. Fox reprend le rôle de Marty McFly le temps d'une courte apparition dans le nouveau single de Lil Nas X intitulé « Holiday ». Un petit retour qui fait chaud au cœur de tous les fans de la franchise « Retour vers le futur ».

Michael J. Fox : l'acteur culte de Retour vers le futur

Aujourd'hui âgé de 59 ans, Michael J. Fox est un acteur culte pour toute une génération. Il débute sa carrière cinématographique au début des années 1980. Après avoir tourné dans quelques séries TV comme Sacrée Famille il apparaît en 1985 dans Retour vers le futur. Le rôle de Marty McFly devant la caméra de Robert Zemeckis va lui apporter une renommée mondiale. Un rôle qu'il reprendra à deux reprises. Malheureusement, en 1998, le comédien révèle qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, et ce, depuis sept ans déjà. Ainsi, en 2000, il prend sa retraite d'acteur, même s'il continuera à faire des apparitions, notamment à la télévision dans des séries comme The Good Wife ou dans Boston Justice. En tout cas, Michael J. Fox est aujourd'hui de retour dans le nouveau clip de Lil Nas X.

« Ne va pas en 2020 »

Lil Nas X, le chanteur du tube mondial Old Town Road, est de retour avec son nouveau single intitulé Holiday. Attendu pour le 13 novembre prochain, le rappeur a lâché un extrait de son nouveau clip. Ce court teaser montre Lil Nas X retourner dans le désert, sur les notes de sa précédente chanson, après l'énorme succès de son dernier titre (18 millions d'exemplaires vendus à travers le monde). Mais cette fois, le rappeur se transforme en Père Noël, et se prépare à décoller avec son traîneau-fusée, qui lui permet visiblement de voyager dans le temps. De quoi amener un gros clin d’œil à la trilogie Retour vers le futur avec une apparition de Michael J. Fox en personne. Ce dernier reprend évidemment son rôle de Marty McFly où il avertit Lil Nas X de rester loin de l'année 2020 : « Ne va pas en 2020 ! ». Lil Nas X offre ainsi un hommage intelligent à Retour vers le futur 3 qui se déroulait dans le Far West.

Et ça fait quand même bien plaisir de revoir le comédien dans son rôle culte, même s'il est difficile de ne pas s'apercevoir qu'il est rongé par la maladie. Mais c'est encourageant de le revoir devant la caméra et on espère que Michael J. Fox aura une plus longue apparition dans le clip complet de Lil Nas X. Quoi qu'il en soit, Michael J. Fox a l'air heureux de faire parti de cette nouvelle aventure, en attendant la sortie de Holiday ce vendredi, découvrez le trailer ci-dessous :