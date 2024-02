Michael Jackson : une première image du biopic dévoilée, c'est bluffant

Universal a dévoilé une toute première image du biopic consacré à Michael Jackson actuellement en tournage. Et le résultat est bluffant. On découvre Jaafar Jackson, le neveu du Roi de la pop arborant une tenue bien connue du chanteur lors de sa tournée "Dangerous".

Michael Jackson : une première image du biopic dévoilée

Annoncé il y a un an, le biopic sur Michael Jackson réalisé par Antoine Fuqua a entamé son tournage le mois dernier. Le film s'insère dans une tradition hollywoodienne de biopics musicaux, rejoignant les rangs de productions acclamées telles que Bohemian Rhapsody, Rocketman, Elvis, et plus récemment Bob Marley : One Love ou Back to Black, qui ont chacun exploré la vie et l'héritage de figures emblématiques de la musique.

Le rôle principal de ce biopic a été confié à Jaafar Jackson, qui n'est autre que le neveu de Michael Jackson. Ce choix ajoute une dimension personnelle et authentique au projet. Ce biopic vise à offrir une perspective unique sur la vie du Roi de la pop, alliant fidélité historique et narration cinématographique pour raconter l'histoire d'une icône complexe et révolutionnaire.

Jaafar Jackson a exprimé son honneur et sa fierté d'endosser le rôle de son oncle, soulignant l'importance personnelle et artistique de ce défi. Lui qui a grandi dans l'ombre de Michael, partageant sa passion pour la musique et la danse, se trouve aujourd'hui au cœur d'un projet cinématographique qui ne manquera pas de raviver le souvenir et le génie de l'une des plus grandes légendes de la musique.

Alors que le film simplement intitulé Michael est attendu dans nos salles en avril 2025, une première image mettant en scène Jaafar Jackson a été dévoilée par Variety. Et elle est vraiment bluffante :

Jaafar Jackson est Michael Jackson dans la première image du biopic d'Antoine Fuqua © Kevin Mazur/Lionsgate

Une séquence iconique recréée

Sur cette première image, on découvre ainsi Jaafar Jackson dans la peau du Roi de la pop dans son célèbre look "Man in the Mirror" de la tournée "Dangerous" de 1992-1993. Cette photo a été prise par Kevin Mazur, qui avait photographié Michael Jackson durant sa carrière.

Le producteur Graham King a souligné l'implication profonde de Jaafar Jackson dans son rôle, notant sa capacité à évoquer "chaque regard, chaque note, chaque mouvement de danse" de Michael Jackson. Cette approche cherche à offrir une représentation fidèle et nuancée de la vie de la légende.

D'après les premières informations, Michael aspire à être plus qu'un simple récit biographique. Le film vise à présenter une exploration intime et cinématographique des triomphes et des tragédies de Michael Jackson, offrant ainsi aux spectateurs une perspective inédite sur sa vie, depuis ses défis personnels jusqu'à son génie créatif incontesté.