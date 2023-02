Michael Jackson : le réalisateur de "Leaving Neverland" critique violemment le projet de biopic

Dan Reed, qui avait documenté en 2019 les accusations de pédophilie à l'encontre de l'icône Michael Jackson dans "Leaving Neverland", a sévèrement critiqué le biopic que va réaliser Antoine Fuqua. Selon lui, la relation de la superstar aux jeunes garçons y sera passé sous silence.

Le réalisateur de Leaving Neverland monte au créneau

Que dire d'un biopic sur Michael Jackson qui ferait l'impasse sur les accusations de pédophilie portées à son encontre ? Parce que s'il y a d'un côté sa gigantesque oeuvre musicale, il y a aussi de l'autre une série de faits et d'accusations quant à son comportement avec de jeunes garçons. C'était le sujet du documentaire Leaving Neverland, réalisé par Dan Reed et sorti en 2019, presque dix ans après la mort du King of Pop. Et le réalisateur britannique vient de se montrer extrêmement critique envers le projet de biopic dirigé par Antoine Fuqua, dans une tribune parue dans les pages du Guardian.

Leaving Neverland ©M6

Le biopic sur Michael Jackson est produit par le britannique Graham King, oscarisé pour Les Infiltrés de Martin Scorsese et producteur de Bohemian Rhapsody. A priori un gage de qualité mais, selon Dan Reed, son association à la production avec les exécutants testamentaires de Michael Jackson, John Branca et John McClain, indique qu'il ne sera pas fait mention de sa pédophilie.

"Le film va glorifier un homme qui a violé des enfants"

Documentariste spécialiste des affaires criminelles - il a notamment réalisé un documentaire sur l'attentat contre Charlie Hebdo -, Dan Reed n'y va pas par quatre chemins. Il écrit ainsi ne pas comprendre pourquoi le biopic peut se faire sans qu'il ne soit fait mention des faits de pédophilie.

Dans cette époque où un outrage tonitruant accompagne tout ce qui ressemble à une délégitimation ou une insensibilité envers un groupe de personnes vulnérables, le silence (au sujet du biopic, ndlr) est assourdissant. Personne ne parle de "cancel" ce film, qui va glorifier un homme qui a violé des enfants. (...) Cela veut dire que le pouvoir de séduction de Michael Jackson est toujours vivant, bien qu'il soit mort. Il semble que la presse, ses fans et que les nombreuses personnes qui ont grandi en adorant Jackson sont prêts à mettre cette relation malsaine avec les enfants, pour juste conserver la musique.

Pour finir sa tribune, Dan Reed s'adresse directement au réalisateur et aux producteurs : "Comment allez-vous représenter le moment où Jackson, un homme adulte dans sa trentaine, prend un enfant par la main et l'emmène dans sa chambre ? Comment allez-vous représenter ce qui arrive ensuite ?". Il conclut alors avec une mise en responsabilité cinglante :