Michael Mann s'offre un gros casting pour son projet sur Ferrari

Michael Mann va-t-il enfin aller au bout de son projet sur Enzo Ferrari ? On l'espère. En tout cas la production pourrait avancer avec l'arrivée au casting d'Adam Driver, Penélope Cruz et Shailene Woodley.

Un vieux projet pour Michael Mann

Cela fait très longtemps que Michael Mann a dans ses tuyaux un projet autour de Ferrari. Plus particulièrement sur Enzo Ferrari, pilote automobile et fondateur en 1929 de la célèbre écurie de courses. Cette idée de biopic fut évoquée il y a de nombreuses années. On a cru que cela allait enfin avancer en 2020 avec la possible présence d'Hugh Jackman au casting. Mais finalement rien. On a même pensé que l'affaire était oubliée après Le Mans 66 de James Mangold sur lequel il officiait comme producteur.

Heureusement pour les fans du réalisateur de Heat et Ali, Deadline nous offre une bonne nouvelle. Le média américain vient d'annoncer que le projet "Ferrari" était à nouveau sur le point de se faire avec notamment un beau casting.

Ferrari change de visage

Adam Driver, Penélope Cruz et Shailene Woodley seraient en effet sur le point de signer pour tourner dans le biopic. Des noms qui forcément devraient aider à lancer véritablement la production. Le comédien interpréterait ainsi Enzo Ferrari, tandis que les comédiennes joueraient respectivement sa femme Laura, et sa maitresse Lina Lardi. De plus, la production devrait débuter en mai en Italie.

Penélope Cruz, Adam Driver et Shailene Woodley

Enfin, alors qu'Amazon est toujours associé au projet, Michael Mann s'est montré très enthousiaste à l'idée de diriger un tel casting.

Pouvoir avoir ces artistes talentueux, les acteurs Adam Driver, Penélope Cruz et Shailene Woodley, et pouvoir donner vie à ces personnages uniques à Modène et dans la région d'Emilia-Romagna, donne une vision complète.

Une déclaration plus qu'encourageante. Car étant donné que le projet a souvent été repoussé, on commence tout de même à prendre avec des pincettes les différentes annonces. Cette fois, cela semble tout de même se confirmer. Michael Mann va enfin réaliser un nouveau film après Hacker (2015). Entre temps, rappelons qu'il y aura la série Tokyo Vice, dont il a dirigé l'épisode pilote.