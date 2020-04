Michael Shannon réagit au départ de Zack Snyder du DCEU

L'acteur Michael Shannon, qui a travaillé avec Zack Snyder à l'occasion de « Man of Steel », a partagé ses réflexions sur le départ du cinéaste du DC Extended Universe (DCEU). Il trouve ça clairement dommage...

À l'occasion de la promotion de The Quarry, Michael Shannon est revenu sur le DCEU. Il a partagé son avis sur le retrait de Zack Snyder de l'univers DC et sur sa participation involontaire à Batman V Superman. Michael Shannon campait en effet le général Zod dans le Man of Steel de Zack Snyder. Sorti en 2013, il s'agissait du tout premier film du DCEU. Un opus relativement apprécié qui avait rapporté plus de 668 millions de dollars au box-office.

« Je pense que c'est une honte »

Interrogé par JoBlo, Michael Shannon est revenu sur sa participation au sein du DCEU. Évidemment, il interprète Zod dans Man of Steel. Mais le personnage est revenu dans Batman V Superman, le temps d'un caméo pour le moins inattendu. En effet, à la fin du film, le personnage de Lex Luthor, interprété par Jesse Eisenberg, se sert de la dépouille de Zod pour créer Doomsday. Ainsi, Michael Shannon apparaît quelques secondes, sans être prévenu de ce caméo :

Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les gens pensent que je suis dans Batman V Superman. Je suppose que je suis dedans, pendant environ quinze secondes. Mais ce n'est pas moi, c'est un mannequin géant, nu et en caoutchouc, avec lequel je n'ai rien à voir.

Voilà. C'est chose dite. Michael Shannon n'est pas dans Batman V Superman. Puis, l'acteur est revenu sur l'éviction de Zack Snyder, après Justice League. Une décision de la Warner qu'il ne comprend pas et qu'il trouve passablement honteuse :

J'adore travailler avec Zack Snyder. Je trouve ça très triste... Il a traversé beaucoup de difficultés récemment. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé avec DC. Je pense que c'est une honte. Sa vision de Man of Steel, était, je trouve, incroyable. Je ne sais pas comment tout cela a déraillé, mais je trouve ça vraiment dommage.

Michael Shannon fait référence au décès de la fille de Zack Snyder, survenu pendant le tournage de Justice League. Une épreuve insurmontable qui l'a contraint à abandonner le tournage du blockbuster DC, repris par Joss Whedon. Pourtant, Zack Snyder avait une vision à long terme du projet, avec notamment un Justice League : Partie 2.