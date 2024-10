Michel Blanc : son rôle génial et passé inaperçu dans Le Père Noël est une ordure

Michel Blanc, membre emblématique de la troupe du Splendid, est décédé à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui une carrière inoubliable. Surtout connu pour ses rôles comiques dans des films comme Les Bronzés, il a marqué des générations. Mais il joue également dans Le Père Noël est une ordure, autre comédie culte du Splendid. Michel Blanc incarne un personnage secondaire mais mémorable : un homme qui appelle la ligne SOS Détresse Amitié et insulte violemment Thérèse, interprétée par Anémone.

Michel Blanc est parti, mais ses rôles sont immortels

Michel Blanc, l'une des figures emblématiques du cinéma français et membre fondateur de la célèbre troupe du Splendid, nous a quittés brutalement à l'âge de 72 ans ce 4 octobre. Acteur, réalisateur et scénariste, Michel Blanc a marqué des générations avec son humour et ses rôles cultes, notamment celui de l'inoubliable Jean-Claude Dusse dans les trois films Les Bronzés.

Michel Blanc fait ses débuts avec la troupe du Splendid, aux côtés de Gérard Jugnot, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Josiane Balasko et Marie-Anne Chazel. Ensemble, ils ont créé des comédies cultes devenues des références dans le cinéma français, telles que Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure. Ces films, issus à l'origine de pièces de théâtre, ont rapidement conquis le public grâce à leur humour décalé et à leurs personnages hauts en couleur.

Mais Michel Blanc ne s'est pas limité à la comédie de groupe. Il a aussi su prouver son talent dans des registres plus dramatiques, notamment avec son film Marche à l'ombre (1984), qu'il a écrit et réalisé, et qui a rencontré un immense succès public. Son interprétation dans Monsieur Hire (1989), où il joue un homme solitaire et inquiétant, lui vaudra d'ailleurs une reconnaissance critique, prouvant l'étendue de son talent d'acteur.

En 1986, il avait remporté le prix du meilleur acteur à Cannes pour son rôle dans Tenue de soirée, le prix du meilleur scénario à Cannes en 1994 pour Grosse fatigue, puis le César du meilleur acteur dans un second rôle pour L'Exercice de l'État en 2012.

Michel Blanc joue dans Le Père Noël est une ordure mais on ne le voit pas

Dans la comédie culte Le Père Noël est une ordure (1982), Michel Blanc incarne un rôle secondaire mais mémorable : un homme au téléphone qui contacte la ligne SOS Détresse Amitié.

Son personnage, bien que seulement présent vocalement, insulte violemment Thérèse, jouée par Anémone, avec une vulgarité surprenante, dans une des scènes les plus cultes du film. Plus tard, il insulte également Marie-Ange (incarnée par Josiane Balasko), devant les yeux médusés de Josette (Marie-Anne Chazel).