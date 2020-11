Michel Gondry a un nouveau projet et ce sera sur Amazon Prime Video

Michel Gondry revient au long-métrage avec l'adaptation du roman "Alice est montée sur la table" de Jonathan Lethem. Le film sera disponible sur Amazon Prime Video.

Michel Gondry : de touche-à-tout génial à oscarisé

Au départ, dans les années 80, Michel Gondry est batteur d'un groupe de pop appelé Oui Oui. Si la troupe connaît une célébrité plutôt confidentielle, le musicien, lui, s'éclate autant à réaliser les clips des chansons qu'à taper sur les fûts. A côtés de cette carrière musicale, il travaille comme décorateur/dessinateur pour des séries d'animation. Il devient pourtant bientôt la coqueluche de la scène mélomane française, signant des clips pour Etienne Daho, les Wampas, Laurent Voulzy, et celui, aujourd'hui célèbre du Mia du groupe IAM.

Le tournant de sa vie vient alors que la chanteuse Björk tombe sur un de ses clips pour Oui Oui et lui demande de mettre en scène un des siens. L'Islandaise est conquise et collaborera avec le Français sur sept autres productions.

Après cela, plus rien ne sera comme avant pour Gondry. Les artistes internationaux se l'arrachent et redemandent de sa créativité folle ! Les Rolling Stones, Kylie Minogue, Lenny Kravitz, les White Stripes, les Chemical Brothers, les Foo Fighters... Le Frenchie est de tous les bons coups. Pourtant, bientôt naissent en lui des envies de cinéma. Son premier film, Human nature, sort en 2001. Il n'est pas parfait, mais on sent un amour du cinéma sous-jacent qui va exploser avec son film suivant : Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Le long-métrage avec Jim Carrey et Kate Winslet est un bijou. Les Oscars ne s'y trompent pas et lui décernent celui du meilleur scénario original qu'il partage avec Charlie Kaufman et Pierre Bismuth.

Gondry continue depuis sa carrière à sa guise, remplissant sa filmographie de films qui lui ressemblent, avec de vraies réussites comme Soyez sympas, rembobinez ou Microbe et Gasoil. Après un passage par la case "série télé" avec la mise en scène de plusieurs épisodes de Kidding, il reviendra bientôt au cinéma avec un nouveau projet.

Un film particulier

Selon nos confrères du Hollywood Reporter, Michel Gondry reprendra sa caméra pour adapter Alice est montée sur la table, un roman de Jonathan Lethem publié en 1997 aux États-Unis. Le scénario sera signé par Joe Penhall, le créateur pour Netflix de la série Mindhunter.

Le film sera produit par Amazon Studios et sera donc destiné au service de streaming du géant américain Prime Video. Il s'agira d'une histoire de science-fiction décalée. On y suivra en effet Alice Coombs, une physicienne spécialisée dans les particules. Cette dernière crée un trou noir qu'elle appelle Lack. Ce dernier est doté de goûts bien à lui. Il se nourrit d'ampoules et de grenades. Par contre, il déteste les nœuds papillon, les œufs de canard brouillés et les piolets. Alice est de plus en plus attirée par Lack, ce qui ne plaît pas du tout à son compagnon qui y voit un rival ! Nous voilà donc face à un triangle amoureux d'une autre dimension : un homme, une femme et un trou noir. Rien qu'en lisant cette phrase, on se dit que Michel Gondry est l'homme de la situation pour en faire un film génial.

Ce n'est pas la première fois que l'on parle d'une adaptation cinématographique de cet étrange roman puisque David Cronenberg devait déjà en signer une en 2011. Un projet qui ne verra finalement jamais le jour.