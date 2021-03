Michel Hazanavicius prépare un film de zombies avec Romain Duris

Michel Hazanavicius n'est pas concerné par le troisième film "OSS 117" mais ce qu'il nous prépare semble tout aussi excitant. L'acteur Romain Duris vient en effet de révéler qu'il allait travailler avec le réalisateur sur un film de zombies !

Michel Hazanavicius va réaliser une comédie horrifique

Le cinéma de genre ne vit que par intermittence dans le paysage français. Des talents locaux existent par chez nous pour en faire mais le système veut que les propositions de la sorte restent à la marge. Nous sommes donc les premiers heureux quand une grosse tête y touche. Ce qui va justement être le cas de Michel Hazanavicius. Le réalisateur de The Artist et des deux premiers OSS 117 ne va cependant pas se lancer dans un pur film d'horreur premier degré. Il reste du côté de la comédie pour ce projet qui va mettre en scène des zombies.

Nos confrères d'Allociné tiennent ce scoop de Romain Duris, au casting de ce nouveau projet de Michel Hazanavicius. L'acteur continue de naviguer entre les différents genre. Il sera à l'affiche d'Eiffel le 19 mai prochain (si les salles sont ouvertes) et a signé pour jouer dans l'ambitieuse nouvelle adaptation en deux parties des Trois Mousquetaires. Avant de tourner ce blockbuster au casting XXL, il s'illustrera donc dans cette comédie pleine de zombies.

The Search ©La Petite Reine / La Classe Américaine / Roger Arpajou

Z (Comme Z) est son étrange titre et le scénario se déroulera durant le tournage d'un film de zombies. Les prises de vue devraient débuter dans les prochaines semaines pour ce projet qui sort de nulle part. Nous pensions que Michel Hazanavicius était seulement concerné par La plus précieuse des marchandises, un film d'animation tiré du conte de Jean-Claude Grumberg sur des bûcherons qui recueillent un enfant d'une famille juive déportée.

Le metteur en scène français a déjà prouvé tout l'amour qu'il portait au cinéma avec The Artist ou ses parodies. On attend de lui dans Z (Comme Z) qu'il s'amuse avec les codes du cinéma d'horreur, qu'il mette en avant une culture trop souvent mésestimée par le grand public. On espère donc en savoir plus sur le sujet très rapidement, y compris en ce qui concerne le reste de la distribution. Le tournage à venir peut indiquer que le film sortira probablement quelque part en 2022.