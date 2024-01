Mickey Mouse dans le domaine public : déjà deux films d'horreur annoncés

La version de 1928 de Mickey Mouse (et de Minnie Mouse) est tombée dans le domaine public, ce qui a donné des idées à des réalisateurs. Ainsi, on apprend que deux films d'horreur vont sortir dans les prochains mois, et qui devraient faire cauchemarder les fans de la souris...

Mickey Mouse dans le domaine public : les premiers projets déjantés arrivent

On se souvient qu'en début d'année 2022, un projet de film d'horreur avait beaucoup fait parler les fans de Disney : Blood and Honey, dans lequel Winnie l'ourson et Porcinet faisaient un massacre. Si ces deux figurent bien connues de la pop culture avaient ainsi pu devenir des personnages d'un film d'horreur, c'est que les personnages étaient tombés dans le domaine public. Deux ans plus tard, il en va de même pour Mickey et Minnie Mouse. Les deux personnages sont arrivés dans le domaine public ce 1er janvier 2024, et peuvent donc être utilisés librement dans des œuvres.

Il faut noter que l'on parle de la première version de Mickey Mouse, présente dans le court-métrage d'animation Steambot Willie, sorti en 1928. Réalisé par Walt Disney et Ub Iwerks, il s'agit de la première apparition sonore de Mickey Mouse dans lequel on le voit piloter un bateau à vapeur. Son apparence est légèrement différente de celle que l'on connait aujourd'hui. Il est plus fin, espiègle, et n'a pas ses gants blancs. Minnie est également de la partie.

Quelques heures seulement après l'arrivée de la version de Mickey Mouse dans Steambot Willie dans le domaine public, on apprend qu'il sera déjà la vedette de deux films d'horreur.

Mickey Mouse, le serial killer

Le réalisateur Steven LaMorte prépare actuellement une comédie d'horreur adaptée du court-métrage d'animation de Walt Disney, produite par l'équipe derrière la saga horrifique Terrifier. Dans ce film, un Mickey sadique tourmentera un groupe de passagers d'un ferry qui ne se doute de rien. Le tournage devrait débuter au printemps prochain.

Dans un communiqué (via Variety), le réalisateur a déclaré :

Steamboat Willie a procuré de la joie à des générations entières, mais sous cette apparence enjouée se cache un potentiel de terreur pure et incontrôlée. C'est un projet dont j'ai toujours rêvé, et je suis impatient de présenter cette version déformée de ce personnage adoré.

Un autre film d'horreur mettant en scène Mickey Mouse a déjà été tourné, et un premier trailer a été dévoilé quelques heures après l'arrivée du personnage dans le domaine public. Intitulé Mickey's Mouse Trap, il se déroule dans une fête foraine, et présente la souris dans la peau d'un serial killer qui s'en prend à des jeunes gens :

Disney reste tout de même vigilant

Si la version Steambot Willie de Mickey Mouse est désormais dans le domaine public, Disney possède toujours les droits de la version contemporaine de Mickey, la mascotte des parcs Disneyland. Et la firme compte être très vigilante quant à l'utilisation de cette figure culte :

Nous continuerons, bien sûr, à protéger nos droits sur les versions plus modernes de Mickey Mouse et d'autres œuvres qui restent soumises au droit d'auteur. Nous œuvrerons également à prévenir toute confusion chez les consommateurs causée par des utilisations non autorisées de Mickey et de nos autres personnages emblématiques

a déclaré la Walt Disney Company dans un communiqué. Le réalisateur de la comédie d'horreur basée sur Steambot Willie a déclaré que leurs avocats s'occupaient de s'assurer qu'ils étaient bien dans leur droit, afin d'éviter tout ennui juridique qui pourrait leur coûter cher.