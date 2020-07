Mickey Rourke a une énorme dent contre Robert De Niro et il le fait savoir ! - CinéSéries

L'acteur Mickey Rourke a une dent contre son collègue Robert De Niro. Mickey Rourke a carrément menacé l'interprète de "Taxi Driver" de lui pourrir la vie si jamais il venait à le croiser. Retour sur cette rixe inattendue.

Mickey Rourke VS Robert De Niro

D'un côté il y a Mickey Rourke. Un acteur plein de promesses dont le début de carrière est majoritairement culte. Il fait ses premiers pas au cinéma en 1979 dans le parodique 1941 de Steven Spielberg. Puis au début des années 1980 il tourne dans deux classiques : La Fièvre au corps et Rusty James. Puis il apparaît par la suite dans d'autres grands films comme L'Année du Dragon ou encore Angel Heart. Après une courte carrière sur le ring au début des années 1990, Mickey Rourke ne parvient pas à relancer sa profession d'acteur. C'est une longue traversée du désert qui l'attend malgré quelques rôles marquants dans les années 2000 avec par exemple The Expendables, Iron Man 2 et évidemment l'excellent The Wrestler.

De l'autre côté il y a l'irremplaçable Robert De Niro dont la carrière est extrêmement prolifique. Après des débuts chez Martin Scorsese à la fin des années 1970 dans des classiques comme Taxi Driver et Mean Streets, la carrière de De Niro ne s’essoufflera pratiquement jamais. Il apparaît dans d'immenses classiques comme Les Incorruptibles, Le Parrain 2, Casino ou encore Heat. Dernièrement, il était à l'affiche de Joker et de The Irishman.

Mickey Rourke en mode « vener »

Mickey Rourke semble en vouloir fortement à son collègue Robert De Niro. Le 18 juillet dernier, l'interprète de The Wrestler a publié une photographie de Robert De Niro sur son compte Instagram. La publication est accompagnée d'un message explosif :

Hey Robert De Niro, oui c'est à toi que je parle, espère de putain de gros pleurnichard. Un de mes amis m'a récemment dit qu'il y a quelques mois, tu disais dans les médias que « Mickey Rourke est un menteur et qu'il raconte énormément de conneries ». Écoute monsieur le dur, tu es la première personne qui m'a traité de menteur dans les journaux. Laisse moi te dire quelque chose espèce de punk, si je te croise, je te jure devant Dieu sur ma grand-mère, sur mon frère, je vais t'emmerder sévèrement à 100%. Dieu m'en est témoin.

Le message à de quoi être clair. On espère pour Robert De Niro qu'il ne croisera pas la route de Mickey Rourke. Mais cette querelle remonte à quelque temps maintenant. Le grief de Rourke réside dans une interview qui date de quelques mois dans laquelle Robert De Niro dénigrait Mickey Rourke. Bien qu'on ne sache pas à quelle interview spécifique il fait référence, Mickey Rourke a déclaré dans un entretien que Martin Scorsese l'avait approché pour l'engager dans The Irishman. Apparemment, Robert De Niro aurait fait pression sur le cinéaste pour que celui-ci l'écarte du projet.

La réponse de Robert De Niro

Mickey Rourke (Harry Angel) et Rober De Niro (Louis Cyphre) dans Angel Heart d'Alan Parker (1987)

En réponse à cette réclamation, les représentants de Robert De Niro ont publié une déclaration disant que :

"Mickey Rourke n'avait jamais été approché pour The Irishman. Le réalisateur n'a jamais pensé, discuté ou considéré Mickey Rourke comme membre du projet"

Mais cette haine de Mickey Rourke envers Robert De Niro remonte à plus loin. Sur le tournage de Angel Heart, Robert De Niro se serait conduit de manière étrange, refusant que Mickey Rourke ne l'approche, ne le touche ou ne lui adresse la parole. Une situation qui hante depuis Rourke. Ce dernier ne semble pas réussir à avaler la pilule... Alors qui a raison et qui a tord ? Martin Scorsese pourrait apporter la réponse en déterminant s'il considérait vraiment employer Mickey Rourke dans The Irishman...