Midnight In The Switchgrass : Megan Fox va tourner avec Bruce Willis

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Dans « Midnight In The Switchgrass », Megan Fox et Bruce Willis tenteront d’élucider une série de crimes non résolus. Ils seront épaulés par Emile Hirsch dans ce qui sera la première réalisation de Randall Emmett.

Après une longue carrière dans la production (il a produit plus de 100 films), Randall Emmett passera bientôt à la réalisation. Pour son nouveau projet, il a choisi le genre policier. Et il s’est entouré d’un casting ambitieux. Après avoir obtenu la signature d’Emile Hirsch, l’acteur révélé aux yeux du monde par sa performance dans Into the Wild, Deadline nous apprend qu’Emmett pourra aussi compter sur le vétéran Bruce Willis et la star de Ninja Turtles, Megan Fox.

Une enquête menée par un casting prestigieux

Midnight In The Switchgrass (titre du projet) se déroulera en 2004, et suivra l’histoire d’un agent du FBI (Fox) et de son partenaire (Willis), qui feront équipe avec un policier (Hirsch) pour résoudre une série de meurtres non élucidés.

Alors que Bruce Willis a joué dans de très nombreux films policiers au cours de sa carrière, il s’agira de la première incursion dans le genre pour l’actrice découverte dans le premier Transformers. Tout comme Willis, Hirsch ne tournera pas dans son premier film policier, puisqu’il était notamment à l’affiche du film de William Friedkin, Killer Joe, en 2012.

En ce qui concerne les projets récents des trois acteurs, Megan Fox a récemment tourné dans le film sud-coréen The Battle of Jangsari, situé à Incheon en 1950, en pleine guerre de Corée, et dans lequel elle prêtait ses traits à la correspondante de guerre Marguerite Higgins. Il devrait sortir prochainement. Quant au très prolifique Bruce Willis, il a dernièrement pu être vu dans Brooklyn Affairs, qui marquait seulement le deuxième passage d’Edward Norton derrière la caméra. De son côté, l’année dernière, Emile Hirsch incarnait Jay Sebring dans Once Upon a Time… in Hollywood.

Le début du tournage de Midnight In The Swichgrass est annoncé au 9 mars prochain à Porto Rico, et le budget du film est estimé à 15 millions de dollars.

Pas plus d’informations concernant l’histoire ou le reste du casting n’ont pour l’instant filtré. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée non plus.