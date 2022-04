Midnight Silence : un tueur en série chasse une sourde-muette dans la bande-annonce

Les coréens continuent dans ce qu'ils savent faire de mieux. "Midnight Silence" s'ajoute à la liste des films du continent asiatique qui s'intéresse à nos angoisses. The Jokers dévoile la bande-annonce de ce thriller inquiétant.

Un thriller angoissant

Une nouvelle fois, le cinéma sud-coréen propose une plongée dans les abysses de l'humanité. Une course effrénée où un tueur en série cherche sa nouvelle victime. Cette dernière s'appelle Kyung-mi, et a la particularité d'être sourde et muette. Une nuit, elle rencontre Do-sik, son futur bourreau. Commence alors une chasse silencieuse pleine de violence, où la proie n'entend pas son agresseur. Midnight Silence joue sur les sens, et se veut des plus angoissants.

Le concept du long-métrage tient presque du film d'horreur, tant les images de la bande-annonce nous emmènent dans les ruelles les plus sombres de Séoul. Et lorsqu'on se trouve à l'intérieur, les cadres choisis semblent jouer avec les codes de l'épouvante. En ôtant partiellement le son, Midnight silence semble offrir une grosse dose d'anxiété au spectateur. Dans le même registre, le film Pas un bruit sorti en 2017 sur Netflix proposait un scénario similaire où une femme sourde-muette affrontait un tueur cruel.

Midnight silence © The Jokers

Un acteur de Squid Game au casting

Réalisé par Kwon Oh-seung et distribué par The Jokers, Midnight Silence réunit un casting très peu connu en France. Entre Jin Ki-joo présente dans la série The Secret Life of My Secretary, Park Hoon, ou Kim Hye Yoon. Des acteurs et actrices encore novices, à l'exception de Wi Ha-joon qui reste le plus expérimenté. En effet, on le retrouve dans la production coréenne Squid Game qui a explosé tous les records sur la plateforme de streaming Netflix.

Midnight Silence sort directement en DVD et en VOD le 11 mai. Cette semaine, il est en compétition au festival de Reims Polar. Ce sombre thriller attire par la terreur installée dans le trailer. Si le réalisateur installe une atmosphère immersive par l'utilisation d'un son étouffé avec son personnage sourd et muet et de son ambiance anxiogène, il y a de grandes chances d'obtenir un résultat intéressant à l'arrivée. The Jokers l'annonce comme "le nouveau choc du cinéma coréen".