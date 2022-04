MILF : pourquoi le couple Macron est-il cité au générique ?

Dans "MILF", Axelle Laffont, Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze incarnent trois amies qui se font draguer par des jeunes hommes pendant leurs vacances. Une comédie qui fait un clin d'oeil à Brigitte et Emmanuel Macron dans son générique.

MILF : une comédie libre et solaire

À l'origine, lorsque le scénariste Jérôme L'Hotsky se lance dans l'écriture du projet, les personnages principaux de ce qui deviendra MILF sont des hommes. Mais quand il évoque le script avec son amie Axelle Laffont, cette dernière lui propose de développer des héroïnes, estimant qu'il y a "un vrai sujet à traiter" avec le fait qu'"aujourd'hui, les jeunes garçons assument totalement le fait de fantasmer et draguer des femmes plus âgées qu'eux", comme elle l'explique dans le dossier de presse.

MILF ©STUDIOCANAL

Sortie en 2018, la comédie se penche donc sur les vacances d'Élise (Axelle Laffont), Cécile (Virginie Ledoyen) et Sonia (Marie-Josée Croze) sur la Côte d'Azur. Peu de temps après leur arrivée, elles font la connaissance de Paul (Waël Sersoub), Julien (Matthias Dandois) et Markus (Victor Meutelet), trois jeunes hommes qui tentent de les séduire.

Si Élise se laisse emporter dans une idylle sans hésitation, ses deux amies se montrent plus réticentes. Amoureuse d'un homme qui la trompe, Sonia n'arrive pas à le quitter. De son côté, Cécile est encore marquée par la mort de son époux et a bien du mal à ouvrir la porte à une nouvelle histoire sentimentale.

"Brigitte Macron représente la MILF par excellence"

Avec MILF, la réalisatrice et actrice Axelle Laffont filme une "envie de liberté, liberté des vacances, de l'été, des envies et des corps", en l'associant à un aspect social et féministe :

J’avais envie de "redorer" l’image des femmes de 40 ans et plus, pas encore assez mise en valeur à notre époque selon moi. (...) C’est aussi un film féministe car il parle en sous-texte de la liberté et libération de la femme, assumée et revendiquée.

Parmi les influences d'Axelle Laffont figurent des oeuvres variées, comme Spring Breakers et Mes meilleures amies, ainsi que des références comme Un été 42 et Le Lauréat. Dans le générique, la cinéaste remercie d'ailleurs Mrs Robinson, le personnage incarné par Anne Bancroft dans le classique de Mike Nichols, mais aussi le couple Macron "et tous les hommes qui continuent d'aimer les femmes de 40 ans et plus".

Au sujet du clin d'oeil adressé à Emmanuel et Brigitte Macron, Axelle Laffont déclare lors d'un entretien accordé à Télé Star durant la promotion du long-métrage :