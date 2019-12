Military Wives : trailer du feel good movie avec Kristin Scott Thomas

"Top Gun : Maverick" dévoile quelques images de son tournage dans une vidéo qui donne le vertige. Jerry Bruckheimer et Tom Cruise assurent les commentaires, pour expliquer que le film est unique en son genre et montrera des séquences aériennes jamais vues auparavant. On a hâte d'être au 15 juillet 2020, date de la sortie du film en France.