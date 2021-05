Millenium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes : une célèbre actrice a failli incarner Lisbeth

Sorti en 2011, le "Millenium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes" de David Fincher est porté par le duo Daniel Craig-Rooney Mara. Mais une autre actrice hollywoodienne très célèbre aurait pu y tenir le rôle de Lisbeth, très convoité à l'époque du processus de casting.

Millenium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes vu par Fincher

En 2011, deux ans après la sortie de la version suédoise du livre de Stieg Larsson, l’adaptation américaine de Millenium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, signée David Fincher, est dévoilée dans les salles obscures. L’histoire met en scène le journaliste d’investigation Mikael Blomkvist. Malgré le talent qu’il possède pour son métier, Blomkvist est empêtré dans un procès pour s’être attaqué à un puissant industriel dans l’un de ses articles. Il est alors contacté par Henrik Vanger, un richissime homme d’affaires.

Celui-ci lui demande de résoudre l’affaire de la disparition de sa nièce Harriet, survenue quarante ans avant. L’occasion est belle pour Blomkvist de partir s’isoler dans la ville où Vanger réside, et il accepte sa proposition. Mais pour avoir une chance de résoudre cette affaire extrêmement compliquée, le journaliste va avoir besoin d’aide. Il fait alors appel à Lisbeth Salander, une jeune femme rebelle au caractère difficile qui s’avère être aussi une enquêtrice exceptionnelle…

Millenium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes © Columbia Pictures, Sony Pictures

Millenium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes est porté par Daniel Craig dans la peau de Mikael Blomkvist et Rooney Mara dans celle de Lisbeth Salander. Robin Wright y joue Erika Berger, la rédactrice en chef du journal pour lequel Blomkvist travaille, et amante de ce dernier. Henrik Vanger est interprété par Christopher Plummer, et Stellan Skarsgård prête ses traits à son neveu et frère d’Harriet, Martin. Steven Berkoff joue lui le rôle de Frode, l’avocat d’Henrik qui se charge de faire l’intermédiaire entre lui et Blomkvist.

Scarlett Johansson aurait pu jouer Lisbeth dans Millenium

Dans la version suédoise de Millenium, c’est Noomi Rapace qui avait été choisie pour incarner Lisbeth. Le rôle l’avait propulsée sur le devant de la scène, et elle avait ensuite enchaîné avec de nombreuses productions hollywoodiennes. Lorsque le projet d’adapter l’histoire de Millenium en version américaine a émergé, l’actrice a été envisagée pour reprendre le rôle qui l’avait fait connaître. Elle aurait même été concrètement approchée, mais aurait refusé, ne souhaitant pas se replonger dans le même rôle après l’avoir tenu déjà trois fois (la version suédoise du film a eu deux suites, de nouveau adaptées des livres de Larsson).

Millenium, le film © Yellowbird Productions

David Fincher et l’équipe responsable du casting de la version en anglais de Millenium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes se sont alors mis à la recherche de leur Lisbeth. Et le rôle était très convoité. De nombreuses actrices ont auditionné pour le décrocher, dont certaines des plus demandées à Hollywood. Parmi elles, Scarlett Johansson a tenté de convaincre Fincher qu’elle serait la candidate idéale pour se glisser dans la peau de l’enquêtrice. Le réalisateur ne l’a finalement pas choisie, mais pas à cause de son audition.

À l’époque de la sortie de Millenium, Fincher a ainsi expliqué dans une interview pour Vogue que l’audition de l’actrice était "super". Mais Johansson ne possédait pas le profil que le cinéaste recherchait, puisqu’il ne voulait pas d’une actrice particulièrement sexy :

C’était une super audition, croyez-moi. Mais le truc avec Scarlett est que vous ne pouvez pas attendre qu’elle enlève ses vêtements. Je n’arrête pas d’essayer d’expliquer ça. Salander devrait être comme E.T. Si des jouets d’E.T. étaient sortis avant que les gens aient vus le film, ils auraient dit, ‘Qu’est-ce que c’est que ce truc visqueux ?’ Eh bien, vous savez quoi ? Quand il se cache sous la table et qu’il attrape les chocolats, vous l’adorez ! Lisbeth doit être comme ça.

Scarlett Johansson © Esquire

Fincher a donc choisi Rooney Mara, relativement méconnue à l’époque et donc loin de cette image de sex symbol, pour tenir le rôle de Lisbeth dans son film.