Miller's girl : pourquoi le nouveau film de Jenna Ortega fait polémique ?

Encore inédit en France, le nouveau film de Jenna Ortega "Miller's Girl", un thriller sulfureux entre une étudiante et son professeur, a été critiqué aux États-Unis et au Royaume-Uni pour un point précis du duo qu'elle forme avec Martin Freeman.

Miller's Girl, un thriller qui fait parler

À défaut de recevoir les éloges de la presse anglo-saxonne, Millers' Girl, premier long-métrage de Jade Halley Bartlett fait parler de lui dans la presse et sur les réseaux sociaux pour les incarnations de son histoire sulfureuse. Miller's Girl raconte en effet une relation très ambigüe entre une jeune écrivaine très talentueuse de 18 ans, Cairo Sweet, et son professeur Jonathan Miller, bien plus âgé et écrivain autrefois prometteur mais qui n'a plus publié depuis son mariage.

Sorti en salles en janvier 2024 aux États-Unis et sur Prime Video dans certains territoires, dont le Royaume-Uni, Miller's Girl s'y est attiré des critiques virulentes sur la différence d'âge entre ses deux acteurs principaux. Jenna Ortega et Martin Freeman, respectivement interprètes de Cairo et de Miller, ont en effet 31 ans qui les séparent, et partagent dans le film des séquences intimes.

"Un film adulte et nuancé"

À propos de cette différence d'âge qu'il entretient avec la star de Mercredi, la star de Sherlock Martin Freeman a estimé dans les colonnes de The Times que le film ne faisait aucun cas son apologie.

C'est un film adulte et nuancé. (...) Le film ne dit pas : "regardez, c'est super non ?".

Il a aussi personnellement regretté, dans une comparaison pour le moins audacieuse, que des histoires aux sujets complexes puissent être ainsi mal perçues, par association.

C'est dommage. Est-ce qu'on va reprocher à Liam Neeson d'avoir joué dans un film sur l'Holocauste ?

Des séquences intimes strictement contrôlées

À propos des séquences intimes, la coordinatrice d'intimité de Miller's Girl Kristina Arjona avait plus tôt dans l'année expliqué au Daily Mail que tout avait été parfaitement conduit et qu'aucune limite n'avait été franchie : "Il y avait beaucoup de gens impliqués, s'assurant que tout était constamment clair concernant ce avec quoi Jenna était confortable, et elle était déterminée et très sûre de ce qu'elle voulait faire. Je suis très attentive à mes deux comédiens et je m'assure qu'on contrôle en permanence qu'à aucun moment une limite puisse être franchie."

Miller's Girl n'a actuellement pas de date de sortie ou de diffusion en France.