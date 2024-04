Millie Bobby Brown : cette déclaration qui ne fait pas l'unanimité

Millie Bobby Brown, connue pour son rôle dans "Stranger Things", a fait une déclaration surprenante. L'actrice et productrice a en effet indiqué regarder très peu de films, et même pas ceux dans lesquels elle joue !

Millie Bobby Brown, superstar de Netflix

L'actrice Millie Bobby Brown, devenue une star mondiale avec la série Stranger Things, dispose à 20 ans d'une filmographie déjà très consistante. En plus de la série culte de Netflix, elle est apparue dans les longs-métrages Godzilla 2 : Roi des monstres et Godzilla vs. Kong, ainsi que dans les films Netflix Enola Holmes, Enola Holmes 2 et La Demoiselle et le dragon. Elle est par ailleurs coproductrice de ces trois films.

Stranger Things ©Netflix

"Je ne regarde pas de films"

Tout récemment, l'actrice britannique a fait une révélation surprenante, rapportée par The Sun, et qui a beaucoup fait réagir. En effet, on pourrait imaginer que les professionnels du cinéma sont dans leur grande majorité des cinéphiles et passent beaucoup de temps devant un écran. Ce qui n'est pas du tout le cas de Millie Bobby Brown...

Je ne regarde pas de films. Les gens viennent me voir et me disent : "Tu devrais absolument regarder ce film, ça va changer ta vie." Et moi je me dis : "Combien de temps dois-je rester assise devant ? Mon cerveau et moi, on ne tient même pas devant mes propres films..."

Millie Bobby Brown est très demandée et particulièrement active, avec en ce moment la production de la saison finale de Stranger Things, et sur le plan personnel la préparation de son mariage avec son fiancé Jake Bongiovi. Elle établit d'ailleurs une comparaison avec celui-ci.

Mon fiancé est un grand cinéphile. Il peut rester assis toute la journée à regarder des films. Moi je ne peux pas faire ça. C'est le seul truc que je ne sais pas faire, rester en place. Mais cependant j'aime beaucoup Lara Croft dans "Tomb Raider", et j'adore "Mad Max". Je sens que je suis toujours en train de canaliser la dure en cuire qui est en moi.

Une pluie de critiques

Sur les réseaux, la déclaration - sans doute maladroite - de Millie Bobby Brown a été très critiquée, générant des commentaires stigmatisant la génération Z et son présumé trouble de l'attention. Sur X, certains vont même jusqu'à se moquer des films de l'actrice, ironisant sur le fait qu'ils ne vaudraient effectivement pas le coup de s'assoir devant...