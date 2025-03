Millie Bobby Brown est de retour sur Netflix avec ce nouveau film

Millie Bobby Brown est à l’affiche d’un nouveau film Netflix : "The Electric State". Réalisé par les frères Russo, le long-métrage est désormais disponible.

Milie Bobby Brown et Netflix, une collaboration qui marche fort

La collaboration entre Millie Bobby Brown et Netflix s’est avérée très fructueuse. Depuis 2016, l’actrice fait le bonheur du streamer en portant Stranger Things, qui s’est imposée comme étant tout simplement l’une des séries les plus marquantes de notre époque.

En 2020, Millie Bobby Brown est également apparue dans son premier film sur Netflix : Enola Holmes. Le long-métrage a lui aussi été un véritable carton, engendrant une suite qui a s’est elle-même révélée très populaire. La comédienne a enchaîné avec La Demoiselle et le Dragon. Encore une fois, le film a été un triomphe auprès des abonnés du service de streaming. Celui-ci peut donc espérer que sa nouvelle collaboration avec l’actrice soit un nouveau succès.

The Electric State est disponible

Ce vendredi 14 mars, la plateforme de streaming la plus populaire du monde a mis en ligne The Electric State. Cette fois, Millie Bobby Brown y incarne Michelle, une adolescente qui vit dans monde ravagé par les attaques de drones. Un jour, elle se lie d’amitié avec un robot. Elle réalise plus tard que ce robot lui a en fait été envoyé par son frère disparu. Elle décide alors de partir à sa recherche.

Pour la première fois de sa carrière, Millie Bobby Brown a été dirigée par les frères Russo. Car, avant de retourner dans le MCU et de tourner les deux prochains films Avengers, ce sont eux qui ont réalisé The Electric State. L’actrice britannique partage d’ailleurs l’affiche du long-métrage avec une star du MCU : Chris Pratt. Stanley Tucci, Giancarlo Esposito et Ke Huy Quan sont également au casting.

L’actrice reviendra ensuite dans la saison finale de Stranger Things

Après The Electric State, Millie Bobby Brown reviendra une nouvelle fois sur Netflix avec la très attendue cinquième et dernière saison de Stranger Things. Celle-ci sera visible cette année. Mais on attend encore de connaître sa date de sortie précise.

De leur côté, comme évoqué plus haut, Anthony et Joe Russo s’apprêtent à retourner dans le monde des super-héros pour réaliser les deux prochains films Avengers. Récemment, ils ont expliqué que le tournage de Doomsday débuterait bientôt. Il devrait s’étaler sur environ six mois. Les prises de vues de Secret Wars suivront peu de temps après, et devraient être aussi longues.