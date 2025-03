Millie Bobby Brown : sa vidéo coup de gueule contre les médias

Millie Bobby Brown a vécu une enfance particulière puisqu’elle a accédé très jeune à une notoriété internationale. Depuis, certains médias ont pris l’habitude de se permettre de commenter l’évolution de son physique. Face à cela, l’actrice a décidé de contre-attaquer.

Millie Bobby Brown, une actrice rendue célèbre très jeune

Millie Bobby Brown a entamé sa carrière d’actrice très jeune. Elle est d’abord apparue en 2013 dans la série Once Upon A Time in Wonderland. Elle a ensuite acquis une notoriété internationale à seulement douze ans, lorsque la première saison de Stranger Things a été dévoilée.

Millie Bobby Brown a donc grandi sous le feu des projecteurs. Elle a poursuivi sa carrière en apparaissant dans d’autres projets de grande ampleur. Comme les deux films Enola Holmes ou deux des films Godzilla. Durant toutes ces années, certains médias ont pris l’habitude de commenter l’évolution de son apparence. Aujourd’hui, l’actrice a décidé de répliquer.

La comédienne répond aux critiques sur son physique

Sur son compte Instagram, Millie Bobby Brown a publié une vidéo afin de dénoncer le traitement des médias qui commentent régulièrement son physique. Elle a taclé les journalistes qui s’adonnent à cette pratique. Et a souligné le fait qu’elle n’avait pas à s’« excuser de grandir » :

Certaines personnes agissent comme si j’étais supposée rester figée dans le temps, comme si je devais toujours avoir mon apparence de la saison 1 de Stranger Things. Et parce que ce n’est pas le cas, je suis une cible. Des gens désabusés ne peuvent pas accepter le fait de voir une fille devenir une femme, selon ses propres termes, pas les leurs. Je refuse de m’excuser de grandir, et de me faire plus petite pour correspondre aux attentes irréalistes des personnes qui ne peuvent pas accepter le fait de voir une fille devenir une femme. Je ne serai pas humiliée pour mon apparence, la façon dont je m’habille ou celle dont je me présente.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)



Pour appuyer ses propos, Millie Bobby Brown a partagé les titres de plusieurs articles très déroutants écrits par des journalistes critiquant son physique. Elle a ensuite appelé à un meilleur comportement, pas seulement pour elle mais pour « chaque jeune fille qui mérite de grandir sans avoir peur d’être détruite simplement parce qu’elle existe ».

Retour dans quelques jours sur Netflix

Espérons que le coup de gueule de l’actrice soit entendu, et que les journalistes concernés arrêtent de commenter son physique ou celui de n’importe quelle autre femme. Concernant sa carrière, Millie Bobby Brown sera bientôt de retour dans un nouveau long-métrage. Elle sera à l’affiche de The Electric State, le nouveau film des frères Russo. Celui-ci sortira le 14 mars prochain sur Netflix.

La comédienne reviendra aussi dans la très attendue cinquième et dernière saison de Stranger Things. La conclusion de la série phénomène arrivera également cette année sur Netflix. Mais le service de streaming n’a pas encore partagé sa date de sortie exacte.