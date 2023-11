Million Dollar Baby : comment comprendre la fin du film de Clint Eastwood ?

En 2005, à la 77e cérémonie des Oscars, "Million Dollar Baby" triomphe. Le film de Clint Eastwood remporte quatre Oscars : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure actrice et Meilleur acteur dans un second rôle. Une reconnaissance méritée pour un film bouleversant, dont la fin a laissé de nombreux spectateurs perplexes et créé la controverse. Explications.

Million Dollar Baby, un des plus grands films de Clint Eastwood

En 2004, le 25e film réalisé par Clint Eastwood s'intitule Million Dollar Baby. Ce film de boxe, avec une performance inoubliable d'Hilary Swank en jeune boxeuse ultra-déterminée, Maggie, qui va avec l'aide de son coach Frankie (Clint Eastwood) aller jusqu'au championnat du monde de boxe féminine. Million Dollar Baby est un drame sportif aux thématiques multiples. Les thématiques de la réussite à tout prix et de l'accomplissement personnel, mais aussi celles du handicap, de la mort et de l'euthanasie. En effet, Million Dollar Baby est aussi une tragédie, celle d'une sportive victime d'un coup illégal d'une adversaire et d'une chute qui va la rendre tétraplégique.

Maggie (Hilary Swank) - Million Dollar Baby ©Warner Bros.

Le film, sur un budget de 30 millions, rapporte plus de 216 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Grand succès commercial, il est aussi un grand succès critique. La presse est unanime et dithyrambique. Million Dollar Baby remporte quatre Oscars en 2005 : Meilleur film, Meilleur réalisateur pour Clint Eastwood, Meilleure actrice pour Hilary Swank et Meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman.

Comment comprendre la fin (et sa controverse) ?

À la fin de Million Dollar Baby, Maggie demande à Frankie de la tuer. Celle-ci, paralysée suite au coup illégal reçu et de sa chute lors de son dernier combat, ne pouvant plus respirer elle-même, est totalement désespérée. Elle est par ailleurs dégoûtée par l'attitude des membres de sa famille. En effet, ceux-là ne lui ont rendu visite que pour s'assurer que ses biens leur seraient transmis. Elle explique enfin à Frankie qu'elle a obtenu tout ce qu'elle attendait de la vie, et lui demande donc de débrancher les systèmes qui la maintiennent en vie.

Frankie lui explique qu'elle ne peut pas lui demander ça. Mais comment refuser la dernière volonté d'une personne qui se sait condamnée, et qui demande à ce qu'on mette fin à ses souffrances ? Le dilemme moral est terrassant pour Frankie.

Après en avoir discuté avec son prêtre, qui lui conseille de ne pas accéder à la requête de Maggie, Frankie s'introduit une nuit dans l'hôpital et lui injecte une dose fatale d'adrénaline. Juste avant cette injection, il lui explique enfin la signification du surnom qu'il lui a donné, "Mo Cuishle" : "ma chérie, et mon sang".

Cette fin a été à l'origine d'une controverse aux États-Unis. En 2005, The Disability Rights Education Fund a publié un communiqué dénonçant l'idée, selon eux véhiculée par Million Dollar Baby, qu'une personne handicapée n'avait pas autant droit à la vie qu'une personne valide. La question de l'euthanasie est un sujet brûlant aux États-Unis, et Clint Eastwood a répondu à cette controverse en suggérant qu'il ne s'agissait aucunement d'une prise de position sur le sujet, déclarant dans une interview au Los Angeles Times qu'il avait "passé du temps dans des films à tuer des gens avec un Magnum .44. Mais ça ne veut pas dire que je pense que c'est une chose à faire."

Le destin mystérieux de Frankie

Un autre élément final n'est pas élucidé, celui du destin de Frankie. En effet, après avoir injecté la dose fatale à Maggie, il disparaît. Scrap (Morgan Freeman), qui a assisté dans l'ombre à la scène, et qui est le narrateur de Million Dollar Baby, déclare alors au sujet de Frankie "qu'il ne lui reste plus rien". Frankie ne retourne pas à la salle d'entraînement. La dernière image le mettant en scène est donc lorsqu'il quitte le couloir de l'hôpital.

Million Dollar Baby ©Warner Bros.

Une théorie avance que Frankie s'est peut-être lui aussi donné la mort. En effet, la traduction littérale du terme gaélique "Mo Cuishle" est "le pouls". Perdant Maggie, il perdait ainsi son propre "pouls". Métaphoriquement, il n'avait alors plus de raison de vivre. Autre élément qui nourrit le mystère, et cette théorie, est qu'on le voit avant la séquence d'euthanasie prendre deux seringues d'adrénaline dans son sac, et ensuite n'en utiliser qu'une seule. La seconde lui étant alors destinée ? Une fin ouverte pour le personnage, et émotionnellement parfaite pour conclure ce film bouleversant.