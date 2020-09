Mince alors ! : la suite de la comédie est en préparation

Huit ans après la sortie de "Mince alors !", Charlotte De Turckheim prépare une suite à sa comédie. Intitulée "Mince alors ! : La rechute", elle n’a pas encore de date de sortie.

Des femmes en cure d’amaigrissement au centre de Mince alors !

Il y a huit ans, Charlotte De Turckheim sortait son troisième long-métrage en tant que réalisatrice. Mince alors ! raconte l’histoire de Nina, une jeune femme jolie et ronde. Malheureusement pour elle, son mari Gaspard n’aime que les femmes très minces, surtout depuis que le duo s’est installé à Paris et que Nina se prépare à lancer sa propre ligne de maillots de bain très sophistiquée. Amoureuse de son mari, et décidée à essayer de le séduire à nouveau, la jeune femme accepte la cadeau ambigu qu’il lui offre : une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains, considéré comme « le dernier espoir des grosses ».

Une fois sur place, elle va faire deux rencontres qui vont la marquer : Sophie, une avocate marseillaise qui aime toujours tout contrôler, et Emilie, une aide-soignante dont la devise « Big is beautiful » est en contradiction avec sa vie amoureuse peu prolifique, et que son poids commence à mettre en danger. Les trois femmes aux personnalités marquées vont faire des étincelles au sein de leur nouvel environnement.

Si elle est surtout connue pour ses rôles en tant qu’actrice dans de nombreux films, Charlotte De Turckheim n’y interprétait cette fois qu’un modeste rôle, assurant surtout la réalisation de Mince alors ! d’après un scénario qu’elle avait elle-même co-écrit. Elle dirigeait Lola Dewaere, qui jouait Nina, Victoria Abril, dans la peau de Sophie et Catherine Hosmalin, dans le rôle d’Emilie. La distribution du film comportait aussi Grégory Fitoussi, Julia Piaton, Pauline Lefevre ou encore Mehdi Nebbou, vu pour la dernière fois au cinéma il y a deux ans dans le Duelles d’Olivier Masset-Depasse.

Charlotte De Turkheim repasse derrière la caméra pour Mince alors ! : La rechute

Huit ans après la sortie de Mince alors !, la suite de la comédie est en préparation, comme nous l’apprend le film français. Charlotte De Turckheim reviendra à la baguette de Mince alors ! : La rechute, et reprendra aussi le petit rôle qu’elle avait dans le long-métrage de 2012. Si deux des principales interprètes du premier film seront de retour pour cette suite, ce ne sera pas le cas de la troisième. Lola Dewaere et Catherine Hosmalin retrouveront leurs personnages de Nina et Emilie. En revanche, on ne reverra pas Victoria Abril en Sophie, puisqu’elle ne sera pas à l’affiche de cette suite.

Un trio sera quand même bien au centre de l’intrigue du film, et c’est Charlotte Gaccio qui viendra le compléter en prenant la place d’Abril. Il s’agira seulement de sa deuxième apparition au cinéma après son rôle dans Vénéneuses, il y a trois ans. Pour ce qui est des seconds rôles, outre celui de Charlotte De Turckheim, on ne sait pas encore qui reviendra épauler le trio principal en reprenant leurs rôles du premier opus, et quels nouveaux acteurs viendront ajouter leur nom à la distribution. Mince alors ! : La rechute sera coproduit par Thelma Films et Mon Voisin Productions, déjà derrière le premier film. La comédie entrera prochainement en tournage, sans que l’on sache encore précisément quand. Il est donc pour le moment difficile de spéculer sur la date de sortie du film.