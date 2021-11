Mind Fall : Mathieu Kassovitz va réaliser un film futuriste avec Daisy Ridley

Contre toute attente, Mathieu Kassovitz va réaliser un nouveau film en langue anglaise. Il dirigera Daisy Ridley dans "Mind Fall", un thriller futuriste où les souvenirs sont devenus une véritable drogue.

Mathieu Kassovitz est de retour !

En tant que réalisateur, Mathieu Kassovitz a été un auteur intéressant et complexe. Mais voilà dix ans qu'on ne l'a plus vu derrière la caméra. Le Réalisateur de La Haine (1995) et Les Rivières pourpres (2000) s'est "contenté" d'un rôle d'acteur depuis L'Ordre et la Morale en 2011. Autant dire que l'annonce de Deadline d'un retour du cinéaste avec une casquette de réalisateur est un petit événement. Et d'autant plus quand on sait que ses expériences aux Etats-Unis avec Gothika (2003) et Babylon A.D. (2008) ne s'étaient pas très bien passées. Il y a d'ailleurs eu pour en témoigner Fucking Kassovitz, un making of hallucinant sur les coulisses du tournages de Babylon A.D. dans lequel on voit toutes les difficultés qu'a eu Mathieu Kassovitz à diriger le film et surtout la star Vin Diesel.

Mathieu Kassovitz revient donc avec un nouveau projet en langue anglaise, titré pour le moment Mind Fall. De plus, histoire de ne pas faire les choses à moitié, le réalisateur aura l'occasion de diriger Daisy Ridley, révélée grâce à la dernière trilogie Star Wars. La comédienne aurait en effet été engagée pour porter ce thriller futuriste pour le moins intrigant.

Daisy Ridley trafiquante de souvenirs

Au scénario on retrouvera Graham Moore, le scénariste d'Imitation Game. Le film se déroulera à Londres, dans un futur proche où les souvenirs sont devenus la source de trafiques. Ceux-ci sont retirés physiquement du cerveau d'une personne et implantés dans celui d'une autre à l'aide d'une nouvelle technologie et permettent ainsi d'expérimenter toutes sortes de sensations. Daisy Ridley sera Ardis Varnado, une trafiquante chargée d'extraire ces souvenirs et de les revendre aux plus offrants. Mais ces souvenirs sont une véritable drogue qui, à force, ne permettent plus de distinguer le réel et un souvenir. Ardis elle-même sera en lutte contre sa propre addiction aux souvenirs et va être accusée du meurtre d'un de ses clients. Elle va alors mener l'enquête pour laver son nom.

Rey (Daisy Ridley) - Star Wars 9 ©Disney

L'histoire de Mind Fall est donc plutôt intéressante même si la thématique des souvenirs a déjà été utilisée par le passé comme dans Strange Days. Plus récemment, Reminiscence a abordé cette thématique, tout comme la série Apple Dr. Brain. On restera attentif à l'évolution de ce projet.