Minecraft : Jason Momoa est en passe de jouer dans l'adaptation ciné

Ces dernières années, Hollywood est plus que jamais motivé à adapter les plus grandes licences de jeux vidéo. « Minecraft » ne va donc pas échapper à l’engouement. Et une star pourrait bien faire partie de l’aventure : Jason Momoa. Rien que ça !

Minecraft : le projet ciné avance

En 2009, le suédois Markus Persson développe un étrange jeu en vue subjective, proposant au joueur de construire et collecter des ressources dans un open world. Son nom : Minecraft. Sorti en 2011, il fait très vite sensation auprès des gamers. En effet, en quelques mois, il passe la barre des deux millions d’exemplaires et est plébiscité par la critique. Depuis 11 maintenant, le jeu est mis à jour, suscitant toujours un large public avec 200 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Cela valait bien une adaptation en live action pour Hollywood !

C’est ainsi qu’en juin 2016, le site officiel de Minecraft annonce l’arrivée d’un film en 3D. Si le projet a par la suite tâtonné, on apprenait en 2019 qu'il devait sortir dans le courant de l’année 2022 (le 4 mars). De plus, il disposait d’un réalisateur avec Peter Solett (Une nuit à New-York). Cependant, le Covid-19 est passé par là, ce qui a obligé Warner Bros. à repousser le long-métrage. Bonne nouvelle toutefois : le film pourrait compter sur une star.

Aquaman pour casser des briques

Alors que le film a changé de réalisateur puisque c’est désormais Jared Hess (Napoleon Dynamite) qui met en scène le projet, on apprend donc que Jason Momoa est en négociations pour rejoindre l’aventure Minecraft. Deadline rappelle que l’acteur est devenu un habitué des productions Warner Bros. puisqu’on l’a retrouvé dans les films Aquaman, Justice League, La Grande Aventure Lego 2 et Dune. On ignore toutefois quand Minecraft sortira au cinéma, mais cela se fera probablement avant janvier 2023. En effet, c’est cette année-là que Warner Bros. perdra les droits d’exploitation du jeu ! Le studio a donc tout intérêt à sortir le film le plus tôt possible… À condition de pouvoir garder le comédien sous la main.

Jason Momoa - Aquaman ©Warner Bros.

En effet, ces dernières années, Jason Momoa est ultra-sollicité. Présent aussi bien au cinéma qu’à la télévision, il est prévu à l’affiche de gros blockbusters l’année prochaine : Aquaman and the Lost Kingdom et Fast & Furious 10. Il faudra donc voir à quel moment il pourra poser le nom de Minecraft sur son agenda.