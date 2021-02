Ministry of Ungentlemanly Warfare : Guy Ritchie s’attaque à la Seconde Guerre mondiale

Alors qu’il a déjà plusieurs projets à venir, Guy Ritchie continue de remplir son planning. Le réalisateur signera prochainement "Ministry of Ungentlemanly Warfare", un film sur une unité spéciale de soldats créée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un nouveau genre pour Guy Ritchie

Au cours de sa carrière, Guy Ritchie s’est déjà attaqué à de nombreux genres. Le cinéaste a d’abord débuté sa carrière avec des films de gangsters, pour lesquels il est surtout connu aujourd’hui. Mais il a depuis diversifié son registre en s’attaquant à d'autres genres. On a ainsi pu le voir signer ces dernières années un film d’espionnage avec Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E, un long-métrage qui s’intéressait au mythe de la légende arthurienne avec Le Roi Arthur : La légende d’Excalibur ou encore une nouvelle version du célèbre conte Aladdin.

Le Roi Arthur : La légende d'Excalibur © Warner Bros

Et il va bientôt se pencher sur un nouveau genre. Deadline nous apprend aujourd’hui que le cinéaste britannique va réaliser pour la première fois un film sur la Seconde Guerre mondiale. Ritchie a choisi Ministry of Ungentlemanly Warfare pour son entrée dans le genre. Le film sera adapté du roman The Ministry of Ungentlemanly Warfare : How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops, écrit par Damien Lewis et publié en 2015.

Un groupe de soldats créé par Churchill au cœur de Ministry of Ungentlemanly Warfare

L’action de The Ministry of Ungentlemanly Warfare se déroule en 1939, lorsque les forces britanniques déployées sur le continent européen étaient au plus mal à cause des attaques répétées des nazis. Souhaitant répliquer violemment, Winston Churchill a alors décidé d’arrêter de respecter les règles d’engagement de gentlemen que les pays belligérants disaient suivre. Il a donc créé un groupe de guerriers très vite devenus les premiers agents secrets à s’aventurer derrière les lignes ennemies, et dont le gouvernement britannique pouvait nier l’existence en cas de capture.

Ce groupe était en fait la première unité créée pour des opérations clandestines, l'ancêtre des SAS. Les membres qui étaient recrutés savaient qu’ils seraient probablement tués en mission. Ils sont vite devenus très proches, et leur travail s’est poursuivi durant toute la durée de la guerre. Le groupe a remporté d’importantes victoires face aux Nazis, en enfreignant donc toutes les règles de guerre établies, en usant de supercheries, et même utilisant des arcs et des flèches pour battre l’ennemi. L’unité au centre de The Ministry of Ungentlemanly Warfare peut rappeler les soldats sur lesquels se concentrait l’intrigue d’Inglourious Basterds, et on a hâte de voir ce que le film va donner.

Guy Ritchie, un réalisateur occupé

On ne sait pas encore quand la Paramount, qui produit le film, sortira Ministry of Ungentlemanly Warfare. Mais il faudra sans doute patienter un moment avant de pouvoir le découvrir. Le film n’en est qu’au début de son développement, et Guy Ritchie est surtout déjà occupé avec d’autres projets.

Guy Ritchie, Jason Statham © Getty Images

Il tourne actuellement un nouveau film avec Jason Statham, le thriller d’espionnage Five Eyes. Le long-métrage est attendu pour 2022 dans les salles. En attendant, on pourra d’abord découvrir Un homme en colère, autre film avec (aussi) Statham. Le tournage de celui-ci est bouclé, et on peut donc espérer le voir d’ici la fin de l’année. Ritchie s’occupera aussi prochainement d’adapter The Gentlemen en série. Quant à Ministry of Ungentlemanly Warfare, il faudra donc sans doute attendre au moins la deuxième partie de 2022, voire plus tard, pour sa sortie en salles.