Minority Report : ce projet fou annoncé pour 2024

Imaginée par Philip K. Dick, l’histoire de Minority Report a déjà été adaptée en un long-métrage et une série. Et, plus de soixante ans après sa publication, elle est au centre d’un nouveau projet qui s'annonce fou.

Après un livre, un film et une série…

Après la nouvelle de Philip K. Dick publiée en 1956, Minority Report sort dans les salles en 2002. Son intrigue se déroule en 2054, dans un monde dystopique. La société y a trouvé un moyen puissant de lutter contre le crime : trois humains mutants peuvent les prédire, et fournir avec précision le nom des victimes et du meurtrier, ainsi que l’heure du délit. Ils n’ont plus qu’à les transmettre à John Anderton, le responsable de l’unité en charge d’arrêter ces meurtres avant qu’ils ne se produisent. Mais un jour, les trois mutants indiquent à ce dernier qu’il va lui-même commettre un crime…

Réalisé par Steven Spielberg et porté par Tom Cruise, Minority Report a eu droit à une belle réception à son arrivée dans les salles. Au fil des années, le long-métrage est même devenu un classique de la science-fiction. Treize ans plus tard, une série lui a fait suite. Et nous apprenons désormais qu’un nouveau projet sur la même histoire va bientôt voir le jour.

… Minority Report va devenir une pièce de théâtre !

Comme le rapporte Digital Spy, une nouvelle adaptation de Minority Report est en préparation. Cette fois, l’histoire imaginée par Philip K. Dick va devenir l’objet d’une pièce de théâtre en Angleterre. C’est David Haig qui a été chargé d’écrire cette nouvelle adaptation. Quant à la mise en scène, elle a été confiée à Max Webster.

Pour cette nouvelle version de Minority Report, l’intrigue sera un peu différente de celle du livre et du film. L’action se déroulera cette fois à Londres, en 2050. Et c’est une femme qui en sera le personnage central. Elle sera appelée Julia Anderton, et sera neurochirurgienne. D’après le synopsis officiel, elle sera en passe de lancer une nouvelle phase de son programme chargé de repérer les meurtriers à l’avance lorsqu’elle se retrouvera elle-même accusée par son propre système.

Rendez-vous en Angleterre en 2024

La nouvelle adaptation de Minority Report arrivera sur les planches anglaises en 2024. Elle sera d’abord montrée au Nottingham Playhouse, du 16 février au 9 mars. Puis, elle se déplacera jusqu’au Birmingham Repertory Theatre du 22 mars au 16 avril. Enfin, ce sont les spectateurs du Lyric Hammersmith, à Londres, qui pourront la voir du 19 avril au 18 mai.

Dans des propos rapportés par The Guardian, Rachel O’Riordan, la directrice artistique du Lyric Hammersmith, assure que la pièce utilisera « la technologie la plus développée » pour ses effets visuels et son ambitieux design. Des paroles qui nous promettent donc une pièce visuellement impressionnante.