Minority Report sur Prime Video : le film devait être la suite d'un succès de Schwarzenegger

"Minority Report" est un des meilleurs films de science-fiction des années 2000. Il aurait pourtant dû être la suite d'un carton immense d'Arnold Schwarzenegger sorti 10 ans plus tôt.

Minority Report : Spielberg ramène sa science

Minority Report est un film de science-fiction réalisé en 2002 par Steven Spielberg. L'Américain est un fan du genre et a offert au genre deux grands classiques : Rencontre du troisième type et E.T. l'extraterrestre. Après une longue pause de presque 20 ans, il y revient en prenant la suite de Stanley Kubrick aux manettes de A.I. Intelligence artificielle. Un retour dans le futur qui lui donna envie d'y rester un peu plus longtemps.

Minority Report © Amblin Entertainment

Dans Minority Report, l'histoire se passe effectivement dans le futur, en 2054, alors qu'un nouveau système permet de le prédire. À l'essai à Washington, la criminalité est mise à mal par l'organisation gouvernementale Précrime. Trois êtres humains mutants, les précogs, possèdent le don de prédire les crimes à venir. Deux boules engravées apparaissent alors du cœur d'une machine complexe : l'une avec le nom de la victime, l'autre avec celui de son meurtrier. Grâce à ce procédé, l'unité menée par John Anderton (Tom Cruise) peut arrêter les criminels avant même que leurs méfaits ne soient commis.

Devant l'efficacité du système, l'élargir au pays entier est en discussion. Pourtant, Anderton se retrouve face à une situation qui le plonge dans l'incompréhension. Une boule avec son nom en tant que meurtrier apparaît dans la machine. Sa victime ? Une personne dont il n'a jamais entendu parler qu'il est censé tuer dans 36 heures. Le policier s'enfuit avec la ferme intention de défendre son innocence, même si cela prouvera que les précogs ne sont pas infaillibles.

La distribution fait très fort avec Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, Lois Smith, Peter Stormare, Tim Blake Nelson, Steve Harris, Kathryn Morris et Neal McDonough.

Le film est une réussite éblouissante avec son scénario diabolique et passionnant. Il était pourtant promis lui aussi à un autre destin.

On déménage sur Mars ?

Minority Report, aussi fou que cela puisse paraître, est adapté d'une nouvelle de Philip K. Dick publiée en . L'auteur américain est un des chouchous du cinéma de science-fiction et nombres de ses œuvres ont été adaptées sur grand écran, de L'Agence à Blade Runner en passant par Paycheck ou A Scanner Darkly. Un autre film à succès est inspiré d'une de ses histoires courtes : Total Recall de Paul Verhoeven. Le long-métrage est sorti en 1990 avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone en vedette. Produit pour 10 millions, il en rapporte plus de 230. L'idée d'une suite est donc dans les tuyaux.

Doug Quaid (Arnold Schwarzenegger) - Total Recall ©Carolco Pictures

La piste Philip K. Dick semble un bon filon et les producteurs fouillent alors dans son œuvre pour y trouver l'inspiration. Ils tombent sur Minority Report et embauchent les scénaristes Ronald Shusett, Gary Goldman et Robert Goethals pour travailler dessus. Il faut dire qu'il y a du boulot tellement les deux histoires n'ont absolument rien en commun. Quoi qu'il en soit, le personnage de John Anderton doit être remplacé par celui de Douglas Quaid, joué par Schwarzenegger dans Total Recall. L'histoire doit également obligatoirement se dérouler sur Mars. On en tire donc l'origine des précogs, devenus des mutants à cause de l’atmosphère martienne.

Finalement, le projet tombe à l'eau et refait surface quand Tom Cruise lit la nouvelle sur le tournage de Eyes Wide Shut. Il en parle à Steven Spielberg avec qui il rêve de travailler. Le réalisateur est intéressé et le scénario retrouve alors la saveur terrienne de l’œuvre originale de K. Dick.

Minority Report © Amblin Entertainment

Minority Report est disponible en streaming sur Prime Video.