Minus One : le meilleur film Godzilla ? Ça s'annonce complètement fou

Découvrez le nouveau trailer explosif du film "Minus One" consacré au retour de Godzilla au cinéma. Le meilleur film du roi des monstres ? C'est en tout cas ce que pense Gareth Edwards, réalisateur du long-métrage sorti en 2014 et qui a eu la chance de découvrir le film sorti au Japon cette semaine.

Minus One : Godzilla fait un retour explosif au cinéma

Le roi des monstres, Godzilla, revient en force avec le dernier opus de sa saga intitulé Minus One. À 69 ans, et avec 38 films à son actif, Godzilla n'a jamais semblé aussi vivant, surtout après la sortie explosive de Minus One au Japon. Ce 33ᵉ film japonais de la franchise promet de marquer les esprits avec une approche qui semble renouer avec les racines profondes du personnage iconique.

Depuis le succès mondial du film Godzilla de Gareth Edwards en 2014, qui a donné naissance au MonsterVerse à Hollywood, Godzilla a principalement brillé sous les feux de la rampe américaine. Cependant, Godzilla Resurgence (Shin Godzilla) sorti en 2016 a remis le Japon sur la carte des grands films dédiés au roi des monstres et Minus One de Takashi Yamazaki semble prêt à prendre la relève avec brio.

La nouvelle bande-annonce du film (à retrouver en tête d'article) annonce un spectacle à couper le souffle, plongeant les spectateurs dans un Japon d'après-guerre déjà ravagé, qui doit maintenant faire face à une menace d'une ampleur inédite. La puissance dévastatrice de Godzilla, réveillée par les attaques nucléaires américaines, est mise en avant avec des effets visuels ébouriffants et un souci du détail qui rend hommage à l'histoire japonaise.

Le film se concentre sur le deuil des Japonais, qui, dans l'incapacité de pleurer leurs morts, voient leur pays en paix être déchiré par la présence de Godzilla - un rappel douloureux de leur défaite et de leur perte. La fin de la bande-annonce, où Godzilla s'illumine et prépare un rayon de feu dévastateur, a fait le bonheur des fans.

Gareth Edwards encense le film

Le réalisateur Gareth Edwards, connu pour avoir relancé le reptile géant aux États-Unis, n'a pas tari d'éloges pour Minus One, le qualifiant de "ce que devrait être un film Godzilla" et le positionnant comme un candidat potentiel au titre de "meilleur film Godzilla de tous les temps". Il s'est même déclaré "jaloux" de ce qu'il avait vu à l'écran lors d'une rencontre au Japon avec Takashi Yamazaki (via Comicbook).

Le film est sorti au Japon ce 3 novembre, et est attendu en décembre aux États-Unis et dans d'autres territoires. Pour le moment, il n'y a pas de date française, mais nous espérons pouvoir le découvrir en salles prochainement.

Une série Godzilla très attendue

Le roi des monstres ne se limite pas à son retour sur grand écran avec Minus One. Les fans peuvent également se réjouir de le retrouver dans la série Monarch: Legacy of Monsters, qui sera diffusée sur Apple TV+ à partir du 17 novembre 2023. Elle constitue le sixième volet et la deuxième série télévisée de la franchise MonsterVerse.

La série suit les membres de l'organisation Monarch alors qu'ils rencontrent Godzilla et d'autres monstres, connus sous le nom de "Titans", sur une période de cinquante ans, faisant suite aux événements du film de 2014.