Miracle ! Le tournage d'Uncharted a commencé - CinéSéries

Une farandole de réalisateurs, des reports à la pelle, un scénario modifié plusieurs fois... "Uncharted" est l'une des plus grandes arlésiennes de notre époque. La situation est en train de changer avec le début officiel des prises de vue. Rendez-vous en juillet 2021 (si tout va bien).

Uncharted se précise

Drôle d'année que 2020. On en voit de toutes les couleurs depuis son début et nous allons de surprise en surprise. Pour accentuer encore plus cette sensation, l'arlésienne Uncharted vient de débuter son tournage ! C'est Tom Holland, attaché au projet depuis longtemps, qui a annoncé cette merveilleuse nouvelle avec une photo postée sur son compte Instagram. Il partagera l'affiche avec Mark Wahlberg et Antonio Banderas pour un scénario qui se passera avant les événement vus dans les jeux vidéos sortis sur les consoles de Sony. L'aventurier Nathan Drake sera plus jeune et nous aurons l'opportunité de le suivre à ses débuts. Un positionnement malin qui permet de compléter tout ce qui a été développé en virtuel. Uncharted, réalisé par Ruben Fleischer, dispose d'une nouvelle date de sortie arrêtée au 14 juillet 2021.

Les prises de vue étaient sur le point de commencer quand la pandémie a obligé toutes les productions à se mettre en pause le temps que la situation ne se calme. Maintenant qu'on voit plusieurs équipes se remettre au boulot, celle d'Uncharted peut enfin entrer dans le vif du sujet et nous préparer une adaptation que l'on attend depuis trop longtemps.

La fin d'un development hell

Avant que Ruben Fleischer accepte le poste et le garde (!), plusieurs réalisateurs se sont succédés. Depuis le début des années 2010, cet Uncharted est dans les tuyaux mais son développement tourne au running gag. David O. Russell est d'abord annoncé aux commandes de cette adaptation. On ne savait pas encore vraiment de quoi il serait question et Mark Wahlberg était cité pour le rôle principal. Après que le metteur en scène a quitté le navire, plusieurs de ses confrères vont successivement prendre la place : Seth Gordon, Joe Carnahan, Shawn Levy, Dan Trachtenberg et Travis Knight. Aucun d'entre eux n'ira au bout, jusqu'à ce que Ruben Fleischer donne son accord. Cette valse s'est accompagnée d'une multitude reports. Sony pensait à chaque fois que l'affaire irait au bout et on ne saurait plus dire combien de fois on a rapporté un nouveau retard.

Le début de la production est encourageant mais espérons que le processus soit sans accroc à partir de maintenant. Entre une période incertaine et des reshoots, il existe encore quelques menaces qui peuvent venir perturber la création.