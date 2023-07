Miraculous 2 : à quelle date est prévue la suite du film ?

À quelle date retrouvera-t-on Ladybug et Chat Noir dans "Miraculous 2", la suite du film "Miraculous" en salles le 5 juillet 2023 ? Jeremy Zag, le réalisateur du film et co-créateur de la série nous a répondu.

Miraculous : Ladybug et Chat Noir débarquent au cinéma

Après la série phénomène, Ladybug et Chat Noir arrivent enfin au cinéma dans le film Miraculous. Réalisé par Jeremy Zag, le co-créateur et producteur de la série, le long-métrage nous raconte comment tout a commencé pour les deux collégiens parisiens, Marinette et Adrien, qui se retrouvent tout à coup en possession de deux bijoux qui les transforment en super-héros. Ensemble, ils vont devoir défendre Paris contre le Papillon, bien décidé à prendre possession des puissants bijoux à l'aide de son équipe de super-méchants. Au fur et à mesure de leurs aventures, les deux ados se rapprocheront.

Contrairement à la série, Miraculous le film est une comédie musicale. Ainsi, l'intrigue est ponctuée de chansons interprétées par les personnages principaux, pour mieux comprendre les émotions intimes qui les traversent.

Miraculous le film © SND

À quelle date verra-t-on la suite ? Jeremy Zag nous répond

Avant la sortie du film au cinéma, nous avons rencontré Jeremy Zag pour parler de la suite des aventures de Ladybug et Chat Noir au cinéma. Comme la fin de Miraculous le film le laisse présager, il y aura bien une suite, et même un troisième film, puisque ça sera une trilogie :

Le deux est déjà écrit, on a commencé la pré-production, et le trois est en écriture

nous a confié Jeremy Zag avant d'ajouter que Miraculous 2 était attendu au cinéma pour 2025 ou 2026. Et les fans doivent s'attendre à être surpris, puisque le début du deuxième film s'annonce particulièrement étonnant :

Ça a crié à la fin du premier, ça va crier au début du 2 !

a déclaré Jeremy Zag à notre micro, faisant référence aux avant-premières de Miraculous le film qui ont déclenché de vives émotions à la fin des séances.