Miraculous le film : Ladybug et Chat Noir tombent amoureux dans la bande-annonce

Découvrez la toute nouvelle bande-annonce de "Miraculous le film" attendu au cinéma le 5 juillet prochain. On découvrira la toute première rencontre entre Ladybug et Chat Noir...

Le phénomène Miraculous arrive au cinéma

Depuis 2015, la série d'animation franco-coréo-japonaise Miraculous est omniprésente sur nos écrans. Se déroulant à Paris, elle suit les aventures de Marinette et Adrien, deux collégiens en apparence normaux, mais qui ont la capacité de se transformer en deux super-héros pour combattre le danger : Ladybug et Chat Noir. Leur mission consiste à chaque fois à défier les pièges tendus par leur ennemi juré, Le Papillon, qui tente par tous les moyens de récupérer leurs précieux bijoux capables de les transformer. En effet, la légende prétend que celui qui possède les deux miraculous que détiennent Marinette et Adrien deviendra l'être le plus puissant de l'univers...

Miraculous le film © SND

Bien que Ladybug et Chat Noir soient partenaires dans leurs combats contre Le Papillon, ils ne connaissent pas la véritable identité de l'autre. Marinette, qui est amoureuse d'Adrien, ignore que celui-ci est en fait Chat Noir. De même, Adrien, qui a des sentiments pour Ladybug, ne sait pas que sous le masque de cette dernière se cache Marinette.

Le film Miraculous, qui arrivera au cinéma le 5 juillet prochain, reviendra sur leur première rencontre haute en couleur. On découvrira également la manière dont ils ont trouvé les fameux bijoux capables de les transformer en super-héros. Il s'agira d'une histoire inédite, qui ne prendra pas en compte la série (dans le premier épisode du show, on découvrait également comment les deux ados se retrouvaient en possession des bijoux, mais le film n'en tiendra pas compte).