Misery : la peur de la page blanche

Misery est l'adaptation cinématographique d'un roman de Stephen King publié en 1987.

On y suit Paul Sheldon (James Caan), un romancier à succès créateur de la saga Misery, une série de romans à l'eau-de-rose qui l'a rendu célèbre. Il se décide pourtant à tuer son personnage afin de poursuivre sa carrière dans une autre direction. Il souhaite maintenant écrire des romans plus sérieux et se cloître pour cela dans un chalet au fin fond du Colorado. Alors qu'il reprend sa voiture pour regagner New York et qu'il est pris dans un blizzard, il est victime d'un accident et perd conscience. Il est secouru par Annie Wilkes (Kathy Bates), infirmière et immense admiratrice de la série Misery qui le ramène chez elle.

Misery ©Castle Rock

Le film de Rob Reiner est effrayant pour de nombreuses raisons et la plus importante est que, à l'inverse de nombreuses œuvres de King, l'histoire ne contient aucun élément surnaturel. Tout ce que l'on voit à l'écran pourrait arriver, certes chez des personnes très perturbées psychologiquement, mais cette violence est bien réelle. Il y a pourtant un fort sous-texte dans l’œuvre du romancier, comme il le révèlera quelques années plus tard.

Annie = drogues

Si Annie Wilkes a bien une forme humaine, elle représente les problèmes de toxicomanie de Stephen King au moment où il a écrit le roman. Elle est en effet la manifestation physique des effets néfastes des drogues sur le corps de King dans les années 1970 et 1980. Annie était son problème de drogue, et son fan numéro un. Alors qu'il prenait de la drogue, King se sentait même très isolé et seul, tout comme Paul Sheldon l'est dans le film.

Pour mettre en scène cette histoire qui lui tient à cœur, le romancier n'a qu'une demande : il veut que Rob Reiner la produise ou la réalise lui-même sous la bannière de sa maison de production Castle Rock. King a en effet été bluffé par son adaptation de Stand By Me et il est le seul en qui il a confiance. Il le sera à nouveau quand il découvrira Misery.