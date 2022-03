Miss Bala : l'histoire vraie derrière le film avec Gina Rodriguez

Dans le remake de "Miss Bala", Gina Rodriguez se retrouve impliquée dans les activités d'un cartel mexicain. Une histoire inspirée de la vie de la reine de beauté Laura Zúñiga.

Miss Bala, un remake avec Gina Rodriguez

Miss Bala raconte l'histoire de Gloria Fuentes, une maquilleuse de Los Angeles qui accepte de revenir à Tijuana, au Mexique, pour aider sa meilleure amie Suzu à se préparer au concours de beauté Miss Baja California. Les choses tournent mal pour elle lors d'une soirée en boîte de nuit. Elle est en effet témoin de l'intrusion d'un gang armé. Si elle parvient à s'en sortir, elle perd la trace de son amie. Gloria fait alors l'erreur de se rendre à la police, contrôlée en réalité par le chef de gang Lino Esparza. Ce dernier décide de profiter de la nationalité américaine de Gloria et sa possibilité de voyager facilement entre le Mexique et les Etats-Unis pour mettre en place son trafic.

Miss Bala ©Columbia Pictures

Réalisé par Catherine Hardwicke et porté par Gina Rodriguez, ce film de 2019 est en réalité un remake. Le Miss Bala original, réalisé par Gerardo Naranjo en 2011, était cette fois porté par Stephanie Sigman. La comédienne interprétait Laura Guerrero, inscrite avec son amie Suzu au concours de beauté. Mais toute cette histoire provient d'une véritable affaire concernant la reine de beauté Laura Zúñiga.

La vraie histoire de Laura Zúñiga

En effet, le premier film (et donc son remake) s'est librement inspiré de ce fait divers survenu en 2008. Laura Zúñiga a d'abord été élue Miss Sinaloa, puis Miss Amérique latine, et devait représenter son pays en 2009 pour Miss International aux Etats-Unis. Mais la jeune femme, âgée alors de 23 ans, a tout perdu après avoir été arrêtée le 22 décembre 2008 avec sept hommes armés, disposants de 16 téléphones portables et transportant 100 000 dollars en liquide (via Gala).

D'après les autorités, elle aurait donc un lien direct avec le cartel. Mais Laura Zúñiga s'est défendue en racontant avoir été kidnappée, après une soirée à Guadalajara par son petit ami, Ángel Orlando García Urquiza, chef de haut rang du cartel de Juárez et dont elle ignorait les activités criminelles. Le garçon aurait alors forcé la jeune femme à s'impliquer dans ses affaires. Après son arrestation, elle fut condamnée à 40 jours de prison avant d'être libérée le 30 janvier 2009 en raison d'absence de preuve la liant aux activités criminelles de son petit ami. En conséquence, elle fut tout de même destituée de ses titres et n'a donc pas pu concourir à Miss International.

Gloria Fuentes (Gina Rodriguez) - Miss Bala ©Columbia Pictures

Le remake Miss Bala reprend donc en partie cette affaire. Ou du moins le principe d'une femme forcée de s'impliquer dans des affaires illégales. Le milieu des reines de beauté est repris et il est pointé les suspicions de corruption au sein de ces concours. Cependant, le film place l'héroïne comme une victime, ce qui n'était pas si évident dans la réalité. Enfin, rapidement Gloria est arrêtée par la DEA et doit donc agir en tant qu'agent double pour faire tomber Lino Esparza. Ce qui n'a évidemment pas été le cas dans la réalité.