Miss France 2022 : le clin d'oeil de Miss Corse aux Tuche fait le buzz

Chaque année, l'élection de Miss France est suivie par des millions de téléspectateurs à travers le pays. Ce samedi 11 décembre 2021, c'est Diane Leyre, qui a remporté la couronne, devant 28 autres candidates. Mais comme à chaque émission, certaines prétendantes se font remarquer pour d'autres raisons. Cette année c'est Miss Corse (arrivée dans les 15 finalistes) qui a entraîné de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Pour une certaine ressemblance avec un personnage connu de la saga Les Tuche...

En effet, de nombreux internautes ont trouvé une grande ressemblance entre Emma Renucci et Stéphanie Tuche (interprétée dans la saga par Sarah Stern) elle-même élue Miss Bouzolles :

Alors qu'une telle comparaison aurait pu être mal prise par Emma Renucci, cette dernière a préféré prendre ça à la rigolade. En effet, il y a quelques heures, elle a fait preuve de beaucoup d'auto-dérision en postant une vidéo d'elle sur TikTok dans laquelle elle fait du lipsync d'une vidéo de Stéphanie Tuche. En légende on peut lire "un petit message tuchant pour vous mes chicorés".

Un trait d'humour que l'on ne peut que saluer, et qui a déjà été liké plus de 40 000 fois sur le réseau social. Emma Renucci s'était par ailleurs confiée à nos confrères de Corse Net Infos concernant les messages des internautes qui lui trouvaient un air de ressemblance avec Stéphanie Tuche :

La meilleure réponse c’est l’humour (...) En plus, essayer de me blesser en me critiquant, c'est mal me connaître car l'une de mes plus grandes qualités, c'est l'autodérision. Me traiter de Miss Bouzolles ce n'est pas blessant. Je trouve l'actrice très belle (...)