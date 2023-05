Mission Cléopâtre : Alain Chabat dévoile le monologue d'Otis dans son intégralité

Alors que "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" (2002) va ressortir au cinéma en version 4K, l'intégralité du fameux monologue d'Édouard Baer est à redécouvrir. La séquence culte avait été légèrement coupée pour le montage final.

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, un sommet pour Alain Chabat

Dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), Gérard Depardieu et Christian Clavier forment un superbe duo comique en incarnant les célèbres gaulois. Ils accompagnent dans le film Panoramix (Claude Rich) en Egypte pour aider Numérobis (Jamel Debbouze) à construire un immense palais. Car s'il ne parvient pas à le faire en 3 mois, la reine Cléopâtre (Monica Bellucci) le jettera aux crocodiles !

Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ©Pathé Distribution

À sa sortie, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre avait engrangé plus de 14,5 millions d'entrées ! C'est encore à ce jour le plus gros succès en France parmi les cinq adaptations live. Loin devant Astérix et Obélix contre César (1999) et ses impressionnants 8,9 millions de spectateurs. Nul doute que cette adaptation de l'œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo est la plus appréciée du public. Au moins pour ceux ayant découvert le film à l'époque.

Le monologue culte du film

Il faut dire qu'Alain Chabat est parvenu à apposer son style et son humour absurde. De cette comédie aux dialogues cultes, on retient ainsi des passages mémorables. Mais l'une des séquences qui revient le plus souvient en mémoire, c'est certainement le monologue génial d'Édouard Baer dans le rôle d'Otis.

Une séquence qui aurait pu ne pas apparaître dans le film, puisque les producteurs du film n'en voulaient pas. Alain Chabat a donc insisté et a pu garder ce passage. Non pas sans faire quelques concessions. En effet, le monologue d'Otis a été un peu coupé et il en existe une version longue.

Alors qu'Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ressortira dans les salles le 5 juillet en version restaurée 4K, cette séquence est réapparue dans l'émission Beau Geste de Pierre Lescure. Ainsi, pour ceux n'ayant pas pu voir le monologue entier dans les bonus DVD, il est à découvrir ci-dessous :

Dès le début, Édouard Baer en dit plus sur les passions d'Otis pour la peinture et l'écriture. Et il continue comme cela pendant près d'1min30. Pour comparer avec la version du film, vous pouvez revoir la scène ci-dessous :