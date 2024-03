Ce soir à la TV : le film le moins aimé de la grande saga d'action de Tom Cruise

Ce soir TFX diffuse "Mission Impossible 2", le film mal aimé de la saga d'action portée par Tom Cruise. Pourtant plaisant à plus d'un titre, le long-métrage reste pour beaucoup très en dessous des autres opus de la franchise.

Mission Impossible 2 : un style très particulier

Depuis 1996, Tom Cruise incarne avec brio Ethan Hunt, le célèbre agent de l'IMF (Impossible Missions Force), dans la saga Mission Impossible. Une saga qui a la particularité de proposer des films très différents les uns des autres. Du moins jusqu'à Rogue Nation (2015). En effet, après ce film, Christopher McQuarrie est devenu le premier réalisateur à diriger deux opus de la franchise avec Fallout (2018). Et il a continué d'assurer la réalisation de Dead Reckoning (2023) et de Mission Impossible 8 (prévu pour 2025). Mais avant "l'ère McQuarrie", chaque film avait un style différent. À ce niveau, Mission Impossible 2 (2000) est probablement l'opus qui détone le plus.

Avec John Woo à la réalisation, Mission Impossible 2 se présente comme un film d'action explosif avec des effets de mise en scène propres au cinéaste. Surtout dans le dernier acte, avec des envolées de colombes devant des flammes, des fusillades génialement surréalistes et une course poursuite à moto, remplie de plans iconiques. Tout est fait pour mettre en valeur Tom Cruise (encore plus que d'habitude). Parfois de manière ringarde ou grossière, mais qu'importe.

Car on avoue avoir beaucoup d'affection pour cet opus. Notamment pour son aspect romantique (en dépit de tension entre Tom Cruise et Thandiwe Newton). Et sa manière de rejouer Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Pour rappel, le film voit Ethan engager Nyah, une voleuse, pour qu'elle reprenne contact avec son ex-compagnon, un ancien membre de l'IMF qui s'est emparé d'un virus nommé la Chimère. Ce pitch, mais également le déroulé du scénario et plusieurs scènes clés (la séquence de l'hippodrome, l'empoisonnement, etc.) rappellent grandement le film d'Hitchcock.

Le mal aimé de la saga de Tom Cruise

Pour autant, il faut bien avouer que Mission Impossible 2 n'est pas le meilleur film de la saga. Dans notre classement sur CinéSérie, nous l'avions mis en avant-dernière position, juste devant Mission: Impossible 3. Mais pour beaucoup, MI2 reste le moins apprécié de la saga. Si on se penche sur les avis de la presse, le long-métrage n'obtient que 56% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes. Soit le score le plus bas de la franchise, derrière le premier opus (66%). Même son de cloche pour le public qui ne lui est favorable qu'à 42% sur l'agrégateur. Du côté de Metacritic, c'est aussi un résultat sans appel avec seulement 59/100. Un chiffre cependant identique à Mission Impossible, et légèrement inférieur à Mission Impossible 3 (66/100).

Tom Cruise - Mission Impossible 2 ©Paramount Pictures

Pour la presse française, c'est un peu mieux avec une note moyenne de 3,5/5 basée sur 21 titres de presse. Soit juste devant le troisième opus, noté 3,3 sur Allociné. Mais si on se penche sur IMDB, Mission Impossible 2 est clairement le moins aimé de la saga avec une note de 6,1/10, loin derrière les 6,9 de MI3. Enfin, côté box-office, le long-métrage peut au moins se targuer de ne pas être le dernier du classement, mais presque. Avec 546 millions de dollars de recettes au box-office mondial, MI2 se place devant MI3 (398 millions de dollars) et MI (457 millions de dollars).

Cependant, rappelons que le premier opus de la saga avait coûté "seulement" 80 millions de dollars, contre 125 millions de dollars pour Mission Impossible 2 et 150 millions de dollars pour le film de J.J. Abrams. On peut aussi estimer que sa rentabilité est bien supérieure à Dead Reckoning, qui n'a rapporté que 567 millions de dollars de recettes dans le monde malgré son budget de 291 millions de dollars, le plus gros de la franchise.