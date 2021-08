Mission Impossible 3 : le film aurait pu être très différent

Sorti en 2006, "Mission : Impossible 3" a connu un développement mouvementé avant d’être confié à J.J. Abrams. Le film aurait pu être totalement différent si les premiers projets de la Paramount s’étaient concrétisés.

Ethan Hunt embarqué dans une course contre la montre dans Mission : Impossible 3

Après six ans d’absence, Ethan Hunt est de retour au cinéma en 2006 dans Mission : Impossible 3. On retrouve cette fois le héros dans une situation nouvelle. Il a quitté le service actif pour mener une vie « normale » avec sa fiancée, Julia. Mais quand Lindsey, qu’il a lui-même formée, disparaît à Berlin, Ethan décide de partir à sa recherche. Rejoint par Luther et deux autres agents, il se rend dans le repaire du trafiquant Owen Davian…

Alors que les deux premiers films étaient réalisés par deux réalisateurs différents, la saga change encore de direction. Un nouveau cinéaste est engagé pour mettre en boîte Mission : Impossible 3. Il s'agit de J.J. Abrams. Pour le premier long-métrage du réalisateur, Tom Cruise reprend son rôle d’Ethan Hunt et Ving Rhames celui de Luther. Les autres membres de l’équipe de l’IMF qui épaulent Ethan changent encore, et Jonathan Rhys-Meyers et Maggie Q jouent ainsi respectivement Declan Gormley et Zhen Lei. Quant à Julia, elle est incarnée par Michelle Monaghan, alors qu’Owen Davian est interprété par Philip Seymour Hoffman.

Mission : Impossible 3 © Paramount Pictures

David Fincher aurait pu réaliser Mission : Impossible 3

S’il a fallu attendre six ans entre les deuxième et troisième films, ce n’était pas le plan original. Après le succès de Mission : Impossible 2, la Paramount voulait enchaîner avec un troisième film sur les aventures d’Ethan Hunt. Le studio et Tom Cruise ont alors immédiatement commencé à chercher un réalisateur pour le troisième film, et se sont mis d’accord en 2002 sur un choix surprenant : David Fincher !

David Fincher © Gero Breloer/AP/REX/Shutterstock

Plus surprenant encore quand on connaît le contrôle que le cinéaste aime avoir sur ses films. Celui-ci a accepté de prendre les rênes de Mission : Impossible 3. Attiré par l’idée originale que le studio et Cruise avaient pour le long-métrage, il a alors révélé que si la Paramount le laissait faire « 50% de ce qu’il voulait faire, cela devrait donner un film intéressant. ». M:I 3 devait alors sortir à l’été 2004. Mais le cinéaste a finalement abandonné le projet, faisant plus tard allusion à des différences créatives.

Et Joe Carnahan aurait amené un casting totalement différent

La production de Mission : Impossible 3 n’a alors pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant, et Cruise a demandé à Joe Carnahan de prendre le relais. Le réalisateur a lui aussi accepté dans un premier temps, et a commencé à travailler sur un scénario avec Dan Gilroy, qu’il a lui-même décrit comme « punk rock ». Son histoire parlait notamment de la privatisation de l’armée et de l’Afrique. Et à mesure que le développement avançait, plusieurs acteurs ont commencé à être castés dans les principaux rôles.

Kenneth Branagh a ainsi été engagé pour jouer le méchant, Carrie-Ann Moss a signé pour jouer le principal rôle féminin du film, et Scarlett Johansson a elle aussi rejoint le projet. Mais Carnahan a finalement lui aussi abandonné le projet pour différences artistiques avec le studio.

Joe Carnahan © Abaca

Moins d’un mois plus tard, la Paramount a annoncé que J.J. Abrams réaliserait Mission: Impossible 3. C’est Tom Cruise, impressionné par la série Alias, qui l’a choisi et lui a proposé les rênes de ce qui sera alors son premier long-métrage. Le studio a accepté de décaler le tournage du film pour qu’Abrams ait le temps de s’occuper de l’épisode pilote de Lost. Ce dernier s’est ensuite mis à réécrire le scénario de M:I 3 avec Alex Kurtzman, son collaborateur sur la série culte, et Roberto Orci.

Il est devenu clair que les acteurs qui avaient signé sur le projet ne retrouveraient pas les personnages qu’ils avaient été engagés pour jouer. Branagh, Johansson et Moss ont tous quitté le projet. Au final, Philip Seymour Hoffman, Michelle Monaghan et Laurence Fishburne ont tous été engagés, et le scénario terminé a donné le film que l’on connaît aujourd’hui. Mission : Impossible 3 a ainsi été dévoilé au cinéma en mai 2006, deux ans après sa date de sortie initiale.

Depuis, plusieurs films ont vu le jour. Mission Impossible 7 sortira en 2022 et s'annonce encore plus fou en terme de cascades.