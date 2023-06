Mission Impossible 4 : le stratagème de Tom Cruise pour sa cascade la plus dangereuse

Alors qu'ils dînaient ensemble, Tom Cruise a raconté à Matt Damon comment il avait tourné l'impressionnante cascade sur la façade du Burj Khalifa dans "Mission : Impossible - Protocole Fantôme". Et il apparaît très clair que Tom Cruise a un penchant pour les décisions radicales...

Pushing to the limits

On le sait, l'acteur et producteur Tom Cruise ne fait pas semblant. L'action qu'il offre à voir est si satisfaisante parce qu'il recherche une authenticité maximale, et cela fait maintenant des années que ses fans tremblent d'excitation - et aussi d'inquiétude - à chaque tournage où celui-ci assure lui-même ses propres cascades. Qui sont évidemment toutes plus impressionnantes et dangereuses les unes que les autres. À ce sujet, on sait déjà que Tom Cruise a, tout naturellement, fait du base jump à moto pour les besoins de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1. Une cascade folle, qu'on peut déjà ranger aux côtés de son décollage accroché à l'extérieur d'un Airbus A400M dans Mission : Impossible - Rogue Nation, son record d'apnée pour le même film, ou encore sa course sur la façade du Burj Khalifa dans Mission : Impossible - Protocole Fantôme.

Pour cette séquence en particulier, c'est l'acteur Matt Damon qui en a raconté les coulisses, lors d'une conversation avec Jason Bateman, Will Arnett et Sean Hayes pour la série de Max Smartless: On The Road. Il explique en effet qu'à la faveur d'un dîner auquel Tom Cruise était présent, il lui a posé la question de la production de cette impressionnante cascade.

"J'ai engagé un autre "safety guy""

Matt Damon évoque sa discussion avec Tom Cruise en ces termes :

Je me souviens d'un dîner avec lui, après qu'il a fait Mission : Impossible - Protocole Fantôme, où il court autour du gratte-ciel. Je lui demande donc : "tu peux me raconter comment vous avez fait ?" C'est vraiment un gars intense, et il s'est lancé : "Je vais te dire comment on a fait !" Il me raconte: "Ça fait 15 ans que je pensais à cette séquence !". Moi : "Ah oui, vraiment ?" Tom continue : "Je vais voir le chargé de la sécurité, et je lui explique tout. Il me répond : "On ne peut pas le faire. C'est trop dangereux, on ne peut pas le faire." Alors j'ai engagé un autre "safety guy".

Matt Damon poursuit alors en expliquant que c'est là que Tom Cruise et lui sont très différents, dans la mesure où, pour lui, si les chargés de sécurité émettent un avis négatif sur l'opportunité d'une cascade, il s'arrête là. Mais Tom Cruise n'est lui pas vraiment du genre à accepter un "non". Alors plutôt que changer la séquence, il a donc changé de "safety guy"... Logique, mais pas forcément dans le sens de la prudence...