Mission Impossible 5 : pourquoi le film a posé un gros problème à Disney

Deux blockbusters titrés "Rogue" ? Un potentiel conflit entre Paramount Pictures et Disney, avec la sortie du film "Mission: Impossible - Rogue Nation" et l'annonce de "Rogue One : A Star Wars Story", que les studios ont intelligemment évité.

Un problème de titres

Les sociétés de production et de distribution hollywoodiennes s'observent intensément en permanence. Notamment pour établir leurs stratégies respectives de sorties et s'éviter des conflits d'agendas. Exemple récent : le planning catastrophique de sortie de Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, une semaine avant la sortie conjointe de Barbie et Oppenheimer. Mais d'autres conflits peuvent survenir sur des éléments qui pourraient passer pour des détails, alors que leur enjeu est très important.

Mission: Impossible - Rogue Nation ©Paramount Pictures

C'est ce qui est arrivé entre les studios Paramount Pictures et Disney en 2015, année de la sortie de Mission: Impossible - Rogue Nation et de l'annonce du film Rogue One : A Star Wars Story. Objet du conflit : l'utilisation du terme "Rogue" dans les deux titres.

Premier arrivé, premier servi

Bien que les films n'aient rien à voir l'un avec l'autre, l'encadrement de la propriété intellectuelle est tel que l'emploi quasi simultané de "Rogue" dans deux titres de films n'allait pas aller de soi. La règle établie par la MPAA (Motion Picture Association of America) est claire à ce sujet. Dans ce cas précis, c'est le premier film titré à être enregistré et validé par la MPAA qui dispose de la "propriété" du titre.

Paramount Pictures a ainsi enregistré et validé le titre Mission: Impossible - Rogue Nation en janvier 2015, soit 7 mois avant sa sortie américaine le 31 juillet. Le dépôt du titre était donc largement antérieur à l'annonce du film Star Wars. Celle-ci a en effet été faite par Bob Iger le 12 mars 2015, lors du congrès annuel des actionnaires, avec une sortie prévue pour décembre 2016.

À ce moment-là, selon les sources de The Hollywood Reporter, le titre Rogue One : A Star Wars Story n'a pas encore été enregistré à la MPAA. Techniquement, Paramount Pictures pouvait donc à ce moment-là simplement contraindre Disney à changer de titre. Voire bloquer la sortie du film si Disney refusait de le changer. En effet, la MPAA ne s'arroge pas le droit d'obliger elle-même les auteurs d'un film à changer son titre, préférant laisser la résolution du litige aux studios concernés.

Paramount Pictures se montre diplomate

Est-il passé à l'esprit des dirigeants de Paramount Pictures de faire la guerre au géant Disney et à sa grande licence Star Wars ? On ne le saura jamais. La résolution du conflit "Rogue" a été privée et rapide entre les deux studios. Paramount Pictures a en effet laissé à Disney le droit d'utiliser le terme "Rogue" et donc de conserver le titre Rogue One : A Star Wars Story, à une seule condition.

Celle que Disney ne fasse strictement aucune promotion publique de son nouveau film Star Wars avant la sortie du film Mission: Impossible. Une exception sera faite pour un très court clip qui sera montré en avril 2015 lors d'un événement Star Wars.

Rogue One : A Star Wars Story ©Disney

La rapidité et la simplicité avec laquelle la solution a été trouvée peut intriguer, Disney n'ayant pas vraiment la réputation d'être un client facile à la table des négociations. Une autre affaire concernant ce film Mission: Impossible et un autre film Star Wars avait eu lieu quelques temps auparavant, et son dénouement peut peut-être expliquer pourquoi Disney a répondu positivement et rapidement à la condition énoncée par Paramount.

En effet, à l'origine, Mission: Impossible - Rogue Nation devait sortir le 25 décembre 2015. Soit une semaine après la sortie de Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force. Deux sorties de blockbusters bien trop proches. Paramount Pictures a donc fait l'effort d'avancer la sortie du film à la fin du mois de juillet 2015, laissant le champ libre au film de Disney. Une résolution elle aussi rapide, et probablement facilitée par la double implication de J.J. Abrams, producteur des deux films via sa société Bad Robot Productions, et réalisateur du film Star Wars.