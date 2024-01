Mission Impossible 7 : Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) va-t-elle revenir dans la suite ?

L'histoire du personnage d'Ilsa Faust prend un tour dramatique dans "Mission : Impossible - Dead reckoning, partie 1". Mais il n'est pas impossible de la revoir dans "Mission : Impossible 8", attendu pour mai 2025. (SPOILERS)

Mission Impossible 7, le blockbuster sous-estimé de 2023

La sortie de Mission Impossible 7 en juillet 2023, titré Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 1, a été un petit événement. Considéré comme un des meilleurs opus de la saga portée par Tom Cruise, son succès en salles a pourtant été très limité, relégué au second plan par le phénomène "Barbenheimer", autrement dit la sortie conjointe une semaine plus tard des très grands succès Barbie et Oppenheimer.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission : Impossible - Dead Reckoning, partie 1

Mais si la réputation de ce Mission Impossible 7 en a donc pâti, il n'en reste pas moins un des meilleurs blockbusters des années récentes, ultra-spectaculaire et proposant autant de nouveautés que de retours aux fondamentaux de la saga initiée en 1996.

Valse des personnages féminins

On y découvre ainsi de nouveaux personnages, notamment la voleuse et nouvelle alliée de l'équipe IMF Grace (Hayley Atwell), l'antagoniste Gabriel (Esai Morales) et son bras droit Paris (Pom Klementieff), ainsi que l'agent de la CIA Jasper (Shea Whigham).

Évidemment, les personnages historiques sont là : Ethan Hunt (Tom Cruise), Benji Dunn (Simon Pegg), Luther Stickell (Ving Rhames) et Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). Mais Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 1 réserve un sort tragique à un de ces personnages : Ilsa Faust. En effet celle-ci, dans la séquence de l'histoire qui se déroule à Venise, est tuée par Gabriel.

Mission : Impossible - Dead Reckoning, partie 1 ©Paramount Pictures

Alter ego d'Ethan Hunt et, on le comprend dans cet opus, les deux ayant été vraisemblablement amants à un moment de leur relation depuis leur rencontre dans Mission : Impossible - Rogue Nation, Ilsa Faust est devenu en trois films un personnage iconique et particulièrement apprécié de la saga. Sa disparition a ainsi été un choc pour les spectateurs et elle laisse un grand vide, que le personnage de Grace est alors sensé combler.

Mais si on voit bien le personnage décéder à l'écran, la saga M:I a pris l'habitude de tromper les apparences. Sa mort sert un objectif précis : nourrir l'esprit de vengeance d'Ethan Hunt. Mais cela peut sembler bien peu comme justification de sa disparition, au regard de tout ce qu'Ilsa Faust a apporté à la franchise. Pourrait-elle ainsi revenir d'entre les morts et apparaître de nouveau dans Mission : Impossible 8 ? Lidéee semble improbable, mais en réalité n'est pas impossible.

Rebecca Ferguson au générique de MI 8

Avant même de se demander comment dans l'histoire la réapparition de son personnage serait possible, on peut constater que Rebecca Ferguson apparaît toujours créditée au casting de Mission : Impossible 8. En effet, sur la page IMDB du film, elle apparaît dans les premiers noms cités. La page est à jour, puisqu'y apparaît aussi Hannah Waddingham, nouvelle venue dans la saga. Logiquement, sur la fiche IMDB de l'actrice, Mission : Impossible 8 apparaît dans la liste de ses prochains films.

Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) - Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ©Paramount Pictures

Autre élément qui pourrait faire regretter aux auteurs la disparition d'un personnage très apprécié, la sous-performance au box-office de Mission : Impossible - Dead Reckoning, partie 1. Nouvelle actrice de la franchise, Hayley Atwell n'a pas la popularité de Rebecca Ferguson, et son personnage vient tout juste d'apparaître. Dans cet "échange", la franchise a donc perdu de son pouvoir d'attraction.

Une "nouvelle" suite en vue ?

Signe que les studios Paramount et Tom Cruise se sont creusés les méninges pour tenter de redresser la barre après le semi-échec de Mission : Impossible 7, sa suite, d'abord prévue pour juin 2024, a été décalée à mai 2025. De quoi prendre suffisamment de temps de bien finir le tournage et finaliser la post-production du film, et s'assurer une exclusivité de plusieurs semaines dans les salles IMAX.

Il y a un autre changement pour ce Mission : Impossible 8, qui sortira presque deux ans après Mission : Impossible - Dead Reckoning, partie 1. Toujours conçu comme une suite directe de ce dernier, il ne s'intitulera cependant plus Dead Reckoning, partie 2. Il ne s'agit donc plus d'un diptyque, ce qui offre théoriquement plus de liberté aux auteurs et donc l'occasion de changements par rapport au scénario et au plan initiaux.

Parmi ces potentiels changements, Ilsa Faust pourrait-elle donc revenir ? Créditée au générique, l'hypothèse la plus crédible de l'apparition de Rebecca Ferguson serait alors au sein de flashbacks. De cette manière, d'autres images viendraient nourrir la vengeance d'Ethan Hunt et sa poursuite de Gabriel. Autre hypothèse, une "fausse" Ilsa Faust pourrait apparaître, c'est-à-dire un nouveau personnage ayant son apparence, utilisant un des fameux masques dont la franchise raffole.

Enfin, dernière hypothèse, la moins probable mais rien n'est "impossible" dans cette saga, celle qu'Ilsa soit ramenée à la vie grâce à l'intervention de "L'Entité", la mystérieuse IA et antagoniste principal des deux films. "Ressuscitée" par les ennemis d'Ethan Hunt, pourrait-elle alors les rejoindre et devenir une ennemie de l'équipe IMF ? Étant suggéré à la fin de Mission : Impossible 7 que Paris passe d'ennemie à alliée d'Ethan Hunt, Gabriel pourrait alors compter sur Ilsa Faust.

Ainsi, dans tous les cas de figure, il y a de très fortes chances pour qu'on entende encore parler d'elle...