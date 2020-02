Mission Impossible 7 : Christopher McQuarrie promet des cascades démentes

Vous avez aimé ? Partagez :

Le réalisateur des deux derniers opus de la saga « Mission : Impossible », Christopher McQuarrie, a promis que le prochain épisode serait bourré de cascades inédites et dangereuses pour Tom Cruise.

:À l’occasion d’un podcast organisé par Empire, le réalisateur de Mission Impossible : Rogue Nation et Mission Impossible : Fallout, s’est étendu sur le prochain épisode de la franchise. Christopher McQuarrie, qui a réalisé ces deux derniers opus de la franchise va revenir pour Mission : Impossible 7 et 8. Il a en tout cas promis que cette nouvelle aventure présenterait des cascades inédites.

Tom Cruise aura fort à faire

Mission : Impossible 7 est attendu pour le 21 juillet 2021. Outre Tom Cruise, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Rebecca Ferguson et Ving Rhames qui reprendront leurs rôle respectif, un ancien personnage devrait également faire son grand retour. Il s’agit de Eugene Kittridge, interprété par Henry Czerny, présent dans le tout premier épisode de la licence Mission : Impossible. Allié du héros, il n’est par la suite jamais revenu dans la saga. Christopher McQuarrie explique ce choix :

Je pensais que Kittridge reviendrait dans Rogue Nation. Je veux trouver quelque chose d’important à faire avec ce personnage. Au début du processus, j’ai eu l’idée qu’il pourrait y avoir une place pour Kittridge. Le ton et la forme du film s’y prêtait. Kittridge doit être dans cette scène. J’ai écrit une scène sans savoir qui serait dedans. Et puis soudainement Kittridge est entré dedans et la scène s’est transformée. C’était vraiment amusant. J’ai dû appeler Henry Czerny et lui dire : « Tu es dedans ! Ça te branche ? ». Il était extrêmement motivé.

Alors que Christopher McQuarrie a évité de divulguer des détails sur les deux prochains opus de Mission : Impossible, il a néanmoins déclaré que le tournage devrait bientôt débuter. Tom Cruise est en ce moment même en train de s’entraîner pour reprendre une septième fois le rôle d’Ethan Hunt. Tandis que certains jouaient de la rumeur selon laquelle le protagoniste serait envoyé dans l’espace, le cinéaste a promis qu’il lui restait de nombreuses cascades à faire sur Terre :

Nous avons conçu trois cascades complètement indécentes qu’il va faire, et j’en suis terrifié. Elles relèguent la poursuite en hélicoptère au rang de jeux pour enfants.

Ainsi, Paramount offre toute sa confiance à Christopher McQuarrie qui rempile derrière la caméra pour les deux prochains opus de la saga Mission : Impossible. Il faut dire que Rogue Nation et Fallout ont été de francs succès avec plus de 682 millions et 791 millions de dollars de recettes à travers le monde.