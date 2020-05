Mission Impossible 7 et 8 : le réalisateur promet une grosse surprise au casting

Débuté mais arrêté à cause du coronavirus, le tournage de "Mission : Impossible 7" va prendre du retard et décale en conséquent sa date de sortie ainsi que celle du huitième volet. Le réalisateur Christopher McQuarrie a donné de nouveaux éléments sur ces films et tease une grosse surprise au casting.

La règle est quasiment la même pour tout le monde. Les prochaines sorties sont décalées pour la plupart et les tournages doivent attendre le feu vert pour reprendre, engendrant du coup d'autres retards dans les plannings. Ça doit être frustrant pour les équipes qui étaient en action, que de devoir ronger son frein alors que tout est prêt. Mission : Impossible 7 est, comme The Batman ou Matrix 4, un gros film qui était en pleine conception quand l'arrêt des opérations a été ordonné pour des raisons sanitaires évidentes. Une reprise pour Tom Cruise et sa bande était espérée en début d'été mais il semblerait que le temps perdu sera trop important et une nouvelle date d'arrivée a été planifiée le 19 novembre 2021 aux USA (à la place du 21 juillet de la même année). Mission : Impossible 8 devait être tourné dans la foulée et transfère sa sortie du 5 août 2022 au 4 novembre suivant.

En attendant de retourner en action, le réalisateur Christopher McQuarrie, Simon Pegg, la recrue Hayley Atwell et le compositeur Lorne Balfe sont tous passés ensemble sur l'enregistrement du 100ème épisode du podcast Light the Fuse. Une jolie occasion pour en apprendre un peu plus sur le futur de la saga. Le réalisateur confirme que Rebecca Ferguson, Ving Rhames et Vanessa Kirby seront tous de la partie. Chose dont on se doutait très fortement. Christopher McQuarrie annonce aussi que le casting va contenir une très grosse surprise avec un nom encore non divulgué pour un rôle très important. Même Hayley Atwell, qui vient de rejoindre la saga, ne sait pas son identité :

Il y a quelqu'un avec qui nous discutions avant que le monde explose. Un acteur à propos de qui je suis très excitée. Je ne sais pas où ça en est, parce que nous avons parlé juste avant et c'était un incroyable ajout au casting.

On sait pourquoi il y aura deux films Mission : Impossible

Dans le reste de son intervention, Christopher McQuarrie a expliqué qu'il avait vraiment envie de continuer l'aventure Mission : Impossible avec Tom Cruise en explorant en profondeur les arcs scénaristiques de chaque personnage. Son envie est de traiter tout le monde à un niveau égal autant que cela est possible. Le premier scénario qui est né s'étendait sur 2h40, ce qui était beaucoup trop long, malgré le fait qu'il considère que chaque scène était "nécessaire."

Faire deux films au lieu d'un devenait la solution la plus évidente et la Paramount n'a pas dû opposer de résistance face à cette idée avec les succès financiers des derniers épisodes. Cette explication confirme que ces deux prochains Mission : Impossible seront un seul bloc lié par des enjeux a priori communs. Pas de détails précis, cependant, sur ce que le scénario va raconter.