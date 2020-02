Mission Impossible 7 et 8 : Vanessa Kirby sera présente

Vous avez aimé ? Partagez :

Les deux prochains opus de la saga « Mission : Impossible » se dévoilent peu à peu. Et une information d’importance vient de tomber concernant le cast des deux nouveaux volets des aventures d’Elan Hunt : Vanessa Kirby sera de la partie !

L’actrice britannique Vanessa Kirby s’est confiée à Glamour UK pour confirmer qu’elle allait reprendre son rôle dans les prochains Mission Impossible. Pour rappel, Kirby interprète Alanna Mitsopolis, aka White Widow, une philanthrope de renom qui trouve ses financements dans le commerce illégal d’armes et le blanchiment d’argent. On a pu découvrir son personnage dans Mission Impossible : Fallout, paru en 2018. L’actrice avait fait forte impression dans le film qui se déroulait à Paris : il n’est donc pas surprenant que Christopher McQuarrie fasse de nouveau appel à elle pour la suite…

Une affaire de famille

Alanna et son frère Zola sont les enfants de Max, une célèbre trafiquante d’armes qu’Ethan Hunt a croisée à plusieurs reprises. Leur génitrice, en choisissant un alias connoté masculin, a longtemps joué sur le fait qu’elle ne pouvait être qu’un homme dans l’esprit des gens.

Ethan et Max se sont rencontrés alors qu’elle travaillait étroitement avec un dénommé Job, qui n’était autre que le mentor de Hunt, rien que ça… Après l’arrestation de ce dernier, Max a négocié sa liberté en échange d’informations. Par la suite, fatiguée de ce mode de vie dangereux au contact d’êtres peu recommandables, elle a commencé à œuvrer pour les plus démunis (mieux vaut tard que jamais). Et à sa mort, c’est Alanna qui reprend ses activités douteuses.

Une équipe de choc

Après The Crown ou Il était temps, Vanessa Kirby retrouvera donc ses petits camarades Tom Cruise, Rebecca Ferguson (The Greatest Showman) et Simon Pegg (Hector et la Recherche du bonheur) pour le meilleur et pour le pire. Mission : Impossible 7 est annoncé pour le 21 juillet 2021 et le 8 pour le 3 août 2022.

La mission est d’importance pour McQuarrie (scénariste oscarisé du génial Usual Suspects) : assurer non pas une, mais deux suites d’affilées. Bon, Fallout et ses 791 millions récoltés en font l’opus le plus rentable de tous les films, mais on gage que l’auteur-réalisateur doit avoir pas mal de pression sur les épaules ! Nous, en tout cas, on l’attend de pied ferme…