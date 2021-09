Mission Impossible 7 et Top Gun 2 sont de nouveau repoussés

Décidément, le comédien Tom Cruise est malchanceux avec ses films. La Paramount vient en effet d'annoncer que « Mission Impossible 7 » et « Top Gun : Maverick » sont de nouveau repoussés à 2022.

Tom Cruise : l'acteur est partout

Tom Cruise continue d'être toujours aussi bankable. L'acteur et producteur américain enchaîne les projets avec une efficacité déconcertante. Star de la franchise Mission Impossible, il travaille sur le septième opus de la saga, actuellement en cours de tournage sous la direction de Christopher McQuarrie. Dernièrement, ses fans ont pu l’apercevoir dans Barry Seal, Mission Impossible : Fallout, ou encore le décevant La Momie. Mais d'autres projets sont à venir pour Tom Cruise. Outre les deux prochains volets de la saga Mission Impossible, le comédien sera aussi à l'affiche de Top Gun : Maverick, qui attend sagement de voir le jour. On parle également d'un Edge of Tomorrow 2.

Tom Cruise sur le tournage de Mission Impossible 7 ©France 24

Mais son projet le plus fou est certainement sa virée dans l'espace. En effet, le comédien va se rendre sur l'ISS, la station spatiale internationale en compagnie du réalisateur Doug Liman pour tourner le premier film de fiction directement dans l'espace. Un projet totalement dingue, qui n'a pas encore de nom. Tom Cruise, Doug Liman et un troisième individu vont s'élancer dans l'espace en décembre prochain.

Deux films retardés

Malheureusement pour Tom Cruise, deux de ses futurs films viennent d'être repoussés. En effet, comme le rapporte Deadline, la Paramount a préféré décaler les sorties de Mission Impossible 7 et de Top Gun : Maverick. Le septième opus de Mission Impossible verra donc le jour le 30 septembre 2022, tandis que la suite de Top Gun sortira le 27 mai 2022, juste à temps pour le Memorial Day. Mission Impossible 7 était initialement prévue pour le 27 mai 2022 tandis que Top Gun : Maverick devait sortir le 19 novembre prochain. Ainsi, Top Gun : Maverick prend la place de MI7.

Sans surprise, la Paramount justifie ces changements par la crise de COVID-19. Deadline rapporte une augmentation des cas et l'arrivée de plusieurs variants qui inquiètent les studios de cinéma, qui ne savent pas quand sortir leurs films, ayant peur d'une nouvelle fermeture des salles.

Maverick (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Encore une fois, Mission Impossible 7 est actuellement en tournage. On ne sait donc pas grand chose de l'intrigue. Cependant, Top Gun : Maverick est terminé depuis longtemps et attend juste un créneau pour voir le jour. Cette suite, 35 ans après l'original, est mise en scène par Joseph Kosinski et verra évidemment le retour de Tom Cruise dans le rôle de Maverick. Le reste de la distribution se compose notamment de Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris ou encore Jon Hamm. À noter également le retour de Val Kilmer dans la peau d'Iceman ! Ce nouvel épisode raconte comment Maverick refuse de monter en grade pour continuer à voler. Il se lance alors dans la formation de jeunes diplômés pour une mission très spéciale, qui ne va évidemment pas se dérouler comme prévu.

En attendant, le tournage de Mission Impossible 7 se passe très bien puisque l'équipe du film n'hésite pas à détruire une locomotive lancée à pleine vitesse. Encore une fois Christopher McQuarrie et Tom Cruise veulent offrir aux spectateurs le maximum de sensations dans les séquences d'action. Une journée normale dans le monde de Mission Impossible...