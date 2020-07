Mission Impossible 7 : la controversée cascade que veut faire la production

La saga "Mission Impossible" a encore au minimum deux nouveaux épisodes à nous proposer. Le septième film veut encore fournir son lot de scènes spectaculaires et la production envisage de mettre les moyens avec une explosion qui provoque la controverse en Pologne.

Deux films tournés coup sur coup

L'alliance entre la star Tom Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie fait le bonheur de la franchise Mission : Impossible. Deux nouveaux films ont été annoncés après Fallout, même si on ne sait rien de fondé sur eux. La production du septième épisode a été mise en pause avec le coronavirus et devrait reprendre en septembre prochain. À défaut d'en savoir plus sur l'intrigue, le casting s'est lui révélé avec les habitués Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson. Vanessa Kirby et Angela Bassett sont également de retour, après leur apparition commune dans le précédent. Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales ont été engagés en renfort, pendant que Henry Czerny (Kittridge dans le tout premier Mission : Impossible) revient. Le film reste programmé pour le 17 novembre 2021 dans nos salles.

La production veut faire sauter un vrai pont

Les films de la saga étant programmés pour délivrer des scènes qui décoiffent, Mission : Impossible 7 doit continuer dans cette direction. Tom Cruise ne laissera jamais faire un film mou où il ne repousse pas ses propres limites. Selon The First News, la production envisage de se rendre en Pologne, du côté du petit village de Pilchowice, pour faire sauter un pont à l'abandon lors d'une séquence. Au lieu de passer par de la post-production ou des trucages numériques, l'idée est de tourner en live l'explosion. Dit ainsi, on a l'impression que les Américains veulent exaucer un caprice démesuré mais il faut noter que le pont est totalement à l'abandon depuis des années à cause de son état qui est déjà très dégradé. Pour que le gouvernement polonais accepte, la production souhaite faire exploser qu'une petite partie. De plus, elle pourrait s'investir dans la reconstruction et ainsi lui donner une seconde vie.

Pawel Lewandowski, vice-ministre de la Culture, n'est pas contre et pense qu'un tel tournage peut ensuite attirer des gens dans le coin. Mais son opinion se confronte à celle des habitants du coin, qui estiment que le pont est un monument. Un avis que le membre du gouvernement ne partage pas, jugeant que ce qui est ancien n'est pas forcément qualifiable de monument. Les habitants peuvent avoir une sorte d'affection pour cet édifice bâti au début des années 1900 mais pas sûr qu'ils soient assez influents pour empêcher la démarche.