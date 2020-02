Mission Impossible 7 : le tournage en pause à cause du coronavirus

Le tournage de « Mission : Impossible 7 » a été mis entre parenthèses à cause du coronavirus, qui inquiète de par le monde. Si le personnage campé par Tom Cruise est connu pour avoir invariablement l’avantage sur ses ennemi, cette fois, il a dû botter en touche. Explications.

Ethan Hunt semble avoir trouvé un ennemi à sa hauteur : le coronavirus. Selon Deadline, le tournage de Mission : Impossible 7 a été interrompu pour une durée indéterminée. En effet, les équipes devaient s’établir à Venise pour trois semaines avant de continuer leur route vers d’autres lieux de tournage. Seulement, l’Italie est loin d’être épargnée par le coronavirus. Le pays est quatrième sur le triste podium des territoires les plus touchés, derrière la Chine, le Japon et la Corée du Sud…

Mission : Impossible 7 : prudence est mère de sûreté

Les autorités italiennes ont donc pris les choses en main et les consignes sont strictes. Les rassemblements sont fortement évités – le tournage du film de Christopher McQuarrie n’y faisant pas exception. Les techniciens de Mission : Impossible 7 seront donc transférés ou rapatriés le temps que la situation soit sous contrôle.

Paramount, la société de production derrière la saga, se dit concernée par le bien-être et la sécurité de son cast & crew : il serait en effet cavalier de leur faire courir quelque risque que ce soit. Mais qu’en est-il de Tom Cruise, lui qui peut sauter sur des avions en plein décollage ? A-t-il décidé de rester sur place et braver la maladie ? On a entendu beaucoup de rumeurs à ce sujet, la plupart le disant confiné dans un hôtel luxueux de Venise. Mais, toujours selon nos confrères de Deadline, cela est tout à fait erroné. Le comédien n’aurait même pas encore mis les pieds sur le sol italien… Retardataire ou privilégié ?

Le coronavirus donne du fil à retordre aux agents secrets : la première de No Time to Die, dernier James Bond avec Daniel Craig, a été annulée en Chine il y a quelques jours. Mais pas d’inquiétude pour les fans de Hunt ! Malgré les retards occasionnés – pour la bonne cause, ça va de soi – Mission Impossible : 7 devrait tout de même tenir ses délais. Le film est annoncé pour le 23 juillet 2021.