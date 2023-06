Mission Impossible 7 : les premiers avis sont là (et ça promet !)

Les premiers avis sur "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1" sont tombés et apparemment, Tom Cruise, sur la lancée de "Top Gun : Maverick", porte de nouveau un film phénoménal ! Rendez-vous dans les salles le 12 juillet !

Mission Impossible 7 s'annonce formidable

Après la première mondiale à Rome le 19 juin de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1, en présence de Tom Cruise et de toute l'équipe, les privilégiés qui ont pu le découvrir avant et pendant cette soirée ont enfin pu donner leur avis sur le nouvel opus de la fameuse saga d'action-espionnage. Et, cinq après le déjà acclamé Mission : Impossible - Fallout, il semblerait bien que ce Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 ait largement contenté les spectateurs, et même dépassé leurs espérances ! Petite revue des tweets US à ce sujet, très largement positifs.

Pour l'éditeur en chef du site Collider, Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1 est sans contestation possible un des meilleurs films de l'année : ""Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1" est incroyable. Les 2h30 les plus rapides que j'ai vues depuis longtemps. Un des meilleurs films vus cette année, et une nouvelle grande performance de Tom Cruise. Doit être vu sur le plus grand écran possible. Je ne recommanderai jamais assez ce film."

Erik Davis, journaliste qu'on peut lire notamment au New Yorker et sur Rotten Tomatoes, même son de cloches. "J'ai passé le meilleur moment possible devant "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1", un film d'action parfaitement mis en scène, constamment divertissant. Chacune des séquences d'action est étendue, folle et intense. L'intrigue est ambitieuse et tentaculaire, et j'ai aimé combien celle-ci paraît complète tout en créant une forte attente pour ce qui suit."

"Phénoménal" et "unique en son genre"

Du côté de Screenrant, Joseph Deckelmeier retient un film "phénoménal", avec une mention spéciale pour la nouvelle venue au casting Hayley Atwell. "Le film est phénoménal ! Hayley Atwell VOLE chaque scène dans laquelle elle est. C'est maintenant mon film "Mission : Impossible" préféré. Avec l'IA étant le méchant du film, il y a un côté fable morale. L'action a fait monter mon rythme cardiaque. La séquence du train est incroyable !"

Nigel Smith de People retient lui en particulier la course-poursuite dans les rues de Rome, et qualifie le savoir-faire de la saga comme sans égal. "Il y a une scène de course-poursuite dans "Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1" qui m'a apporté tellement de joie, ça a fait renaître mon amour pour les blockbusters d'été. Le savoir-faire de cette franchise est unique en son genre. La séquence finale du train est aussi énorme, je me suis retrouvé à me pencher dans mon siège !"

De quoi mettre l'eau à la bouche en vue de sa sortie en salles le 12 juillet 2023 !