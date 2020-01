Mission Impossible 7 : Nicholas Hoult rejoint le casting

Vous avez aimé ? Partagez :

Nicholas Hoult, qui s’est notamment illustré récemment dans « X-Men : Dark Phoenix », rejoint le casting de « Mission Impossible 7 ». C’est un recrutement assez logique dans la mesure où ce dernier a déjà collaboré avec le réalisateur Christopher McQuarrie par le passé. Il devrait jouer un rôle de méchant.

Avec déjà six films sortis en salle, la franchise Mission Impossible s’est désormais bien installée dans le paysage hollywoodien. Un peu comme pour James Bond, les sorties des longs métrages rythment désormais de manière récurrente l’actu ciné. La saga s’est surtout imposée en misant sur des scènes hyper spectaculaires et des personnages très charismatiques.

Quelques critiques sur Tom Cruise et notamment son âge trop avancé pour se prêter à des films de cascades se font entendre ça et là, mais le succès des suites au box-office confirme l’engouement des spectateurs. Après Mission Impossible : Fallout, qui a obtenu un beau succès critique, on guette donc les préparatifs du prochain opus.

Les choses avancent bel et bien puisque Nicholas Hoult vient d’être recruté pour jouer dans Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8. C’est le réalisateur du film Christopher McQuarrie lui même qui l’a annoncé sur son compte Instagram. Très peu d’éléments ont filtré sur son rôle mais on sait qu’il devrait camper un rôle de méchant.

Un casting déjà très prometteur

Comme le souligne Screenrant, son recrutement est somme toute assez logique. McQuarrie et Hoult ont en effet déjà travaillé ensemble par le passé. L’acteur a notamment tenu le rôle principal dans le film Jack le chasseur de géants, un long métrage dont Christopher McQuarrie a rédigé le scénario.

Il rejoint un casting déjà particulièrement bien fourni puisqu’on retrouvera également en plus de Tom Cruise, Hayley Atwell (Ant-Man), ou encore Shea Whigham que l’on a pu voir dans Take Shelter.

Par le passé Nicholas Hoult, qui est aujourd’hui âgé de 30 ans, s’est illustré dans des films d’action comme Mad Max : Fury Road ou encore Deadpool 2. On l’a aussi récemment vu à l’œuvre dans le biopic Tolkien.

On suivra donc avec attention la suite du développement de ce long métrage. Mission Impossible 7 devrait sortir dans les salles françaises le 21 juillet 2021.