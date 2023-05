Mission Impossible 7 sera le film le plus long de la saga

À moins de deux mois de la sortie de "Mission : Impossible 7", la durée du film vient d’être révélée. Et ce dernier établit un nouveau record dans la saga, passant devant son prédécesseur.

L’équipe de l’IMF bientôt de retour dans Mission Impossible 7

Cinq ans après Fallout, qui avait cartonné à sa sortie dans les salles, les membres de l’IMF seront bientôt de retour dans Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1. Cette fois, Ethan et ses amis devront se lancer à la poursuite d’une redoutable nouvelle arme. Ils devront empêcher qu’elles ne tombent entre de mauvaises mains. Face à un mystérieux nouvel ennemi, Ethan devra tout faire pour l’empêcher d’atteindre son but, même s’il doit mettre en péril la vie de ceux qu’il aime.

Alors que la sortie de Mission Impossible 7 se rapproche, la promotion du long-métrage va bon train. Après plusieurs vidéos des coulisses, une photo inédite a par exemple été mise en ligne début mai, puis une nouvelle bande-annonce il y a quelques jours. Et c’est désormais une information importante sur le film qui vient d’être communiquée.

Un record pour Mission Impossible 7

Comme le relaie IGN, Paramount, le studio derrière la célèbre franchise, vient de révéler la durée de Dead Reckoning Partie 1. Le long-métrage durera précisément deux heures et trente-six minutes sans le générique. Ce qui constituera un record pour la saga. Il dépassera ainsi Fallout, qui s’était terminé neuf minutes plus tôt. Mission : Impossible 7 poursuit donc l’habitude qu’a pris la franchise. Car, à l’exception de Rogue Nation, chaque épisode a été plus long que le précédent.

Pour rappel, c’est Christopher McQuarrie qui a une nouvelle fois réalisé Mission : Impossible 7, après avoir déjà signé Fallout et Rogue Nation. En plus de Tom Cruise, plusieurs acteurs déjà présents dans les précédents opus y ont repris leur rôle, comme Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson. On verra aussi de nouvelles têtes dans la saga, comme Hayley Atwell et Pom Klementieff.

Moins de deux mois à attendre

Il n’y a plus qu’à attendre de voir ce que Christopher McQuarrie nous réserve avec le film le plus long de l’une des franchises d’action les plus plébiscitées au monde. Mission Impossible 7 sortira le 12 juillet prochain dans les salles françaises. Pour rappel, un huitième film, intitulé Dead Reckoning Partie 2, sera dévoilé un peu moins d’un an plus tard. Sa sortie est prévue pour le 26 juin 2024 en France. Ce film pourrait venir conclure les aventures d’Ethan Hunt et de son équipe.