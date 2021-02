Mission Impossible 7 : Tom Cruise à Abu Dhabi pour le tournage

Le comédien Tom Cruise est de retour aux Émirats arabes unis, plus précisément à Abu Dhabi, pour le tournage de « Mission Impossible 7 ». L'acteur, et le réalisateur Christopher McQuarrie, ont dévoilé de superbes clichés du lieu.

Tom Cruise et les Émirats arabes unis

Tom Cruise est de retour aux Émirats arabes unis pour le tournage consécutif de Mission Impossible 7 et 8. Le comédien est un habitué du lieu, puisqu'il s'était déjà rendu à Dubaï pour Mission Impossible : Protocole Fantôme. C'est notamment sur l'immeuble le Burj Khalifa que la star a fait l'une de ses cascades les plus vertigineuses en grimpant à plus de 2700 pieds d'altitude, sans corde, en haut du plus grand bâtiment du monde. C'était en 2011. Depuis, il entretient une relation amicale avec Ahmad Al Ahaikh. Ce dernier est le directeur général du groupe Dubai Media Incorporated, l'organisation médiatique officielle du gouvernement.

Tom Cruise a par la suite également tourné la séquence du saut en parachute de Mission Impossible : Fallout à Abu Dhabi. Pour les besoins de Mission Impossible 7 et 8, Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont posé une nouvelle fois leurs valises dans la ville des Emirats Arabes Unis.

Mission Impossible 7 et 8

Les deux prochains épisodes de Mission Impossible sont actuellement en production, et sont tournés simultanément par Christopher McQuarrie. Ce dernier, qui a déjà mis en scène Mission Impossible : Rogue Nation et Mission Impossible : Fallout est donc de retour derrière la caméra pour deux nouveaux opus. Côté casting, outre la présence de Tom Cruise, le reste de la distribution se compose notamment de Simon Pegg, de Vanessa Kirby, de Ving Rhames, de Rebecca Ferguson et de Pom Klementieff.

Pour les besoins du tournage, l'équipe est donc de retour à Abu Dhabi. Ahmad Al Ahaikh était quant à lui très heureux d'accueillir une nouvelle fois Tom Cruise, comme il l'a précisé au micro de Esquire :

J'étais très heureux d'accueillir et d'héberger mon bon ami Tom Cruise à Dubaï cet après-midi. La star mondiale est en visite de travail aux EAU, alors qu'il tourne l'un de ses futurs projets à Abu Dhabi. Notre amitié dure depuis plus de 10 ans. Et je suis honoré que nous puissions nous retrouver de temps en temps chaque fois. Que ce soit à Dubaï ou ailleurs.

Mission Impossible : Fallout ©Paramount Pictures

Christopher McQuarrie en a profité pour publier des photographies somptueuses du spot où ils ont été hébergés (voir ci-dessous). Des images superbes du pays qui promettent du lourd pour Mission Impossible 7. Après avoir été obligé d'abandonner le tournage à Venise en février 2020 à cause du Covid-19, le film continue son périple à travers le monde. Le tournage a brièvement repris à Rome. Puis s'est dirigé vers Leavesden dans le Surrey, avant d’atterrir à More og Romsdal en Norvège en août dernier.

Un autre tournage en octobre en Italie a été interrompu à cause d'un test positif dans l'équipe du film. Puis, Tom Cruise a fait la une des journaux à Londres quand il a vivement réprimandé un technicien de son équipe qui ne respectait pas les gestes barrières. Les prochaines images devraient donc logiquement être prises à Abu Dhabi, pour une sortie le 17 novembre prochain (si tout va bien).